Vom Hobby zum Beruf? – Das Sportressort

/ Marie-Noelle Svihla und Lars Willeitner

Von A wie Aircheck, K wie Kommentieren über L wie Live-Tickern bis Z wie Zusammen. Das ist das Sportressort von M94.5.

Wie beschreibt man ein Ressort, dass sich ein gemeinsames Hobby zur Aufgabe macht? Wir lieben den Sport. Wir sind unter anderem Fußballer:innen, Basketballer:innen und Handballer:innen, manche von uns betreiben Sport aber auch lieber passiv – von der Couch aus. Und wir lieben die Geschichten, die hinter dem Sport stecken. Um die zu erzählen, sind wir vor allem eins: unterwegs. Immer auf der Suche nach den besten Tönen aus der Sportstadt München.

Möglichkeiten über Möglichkeiten

Sportressort heißt: mit dem Aufnahmegerät draußen sein – vor Ort. Dafür ist dir als Sportredakteur:in kein Weg zu weit. Du fährst vom Münchner SAP Garden bis nach Innsbruck zur Vierschanzentournee, wo dir keine Etappe entgeht. Von Tag eins an bietet dir das Sportressort alles zum Ausprobieren, Lernen und Selber machen. Wir berichten viel über regionalen Sport in und um München. Vom FC Bayern Basketball, über 3. Liga Handball bei den Brucker Panthern bis zum Eishockey beim EHC Red Bull München. Dabei lernst du Live-Tickern, Geschichten sammeln und Interviews mit Sportler:innen zu führen.

Außerdem begleitet das M94.5-Sportressort die SpVgg Unterhaching in der 3. Liga. Mit unserem Fanradio „Haching FM“ kommentierst du 90 Minuten live aus dem uhlsport Park – und machst deine ersten Schritte als Fußballkommentator:in.

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Meldungen in Bewegung

Ob du vom Geschehen auf dem Rasen, dem Parkett oder auf der Piste berichtest, du wirst in jedem Fall in unserer wöchentlichen Radiosendung „Bewegungsmelder“ zu hören sein. Dort kannst du dich außerdem in allen Sportthemen austoben die dich sonst noch interessieren. Beschäftigt dich gerade ein sportpolitisches Thema? Möchtest du auf fehlenden Umweltschutz im Sport aufmerksam machen? Oder willst du unbekannte Sportarten endlich auf die große Bühne bringen? Dann sprich mit Expert:innen, Sportler:innen und Verantwortlichen und erstelle deinen ersten Sportbeitrag!

Sollte ein tiefgründiges sportgeschichtliches Gespräch eher dein Ding sein, dann ist unser Podcast genau das Richtige für dich.

Mit unseren M94.5-Alumnis, wie zum Beispiel Florian Schmidt-Sommerfeld, Jan Lüdeke oder Jochen Breyer, die ihre Leidenschaft bei Sky, Magenta Sport und Co. zum Beruf gemacht haben, erhältst du außerdem Feedback von echten Profis.

Warum du?

Dafür musst du kein sportliches Allround-Multitalent sein. Es ist egal, ob du auf dem Fußballplatz groß geworden bist und jeden Trainerwechsel deines Vereins auswendig weißt, wortwörtlich über den Schwebebalken schwebst oder doch eher lateinamerikanischen Stepptanz zu Technomusik liebst. Mit deiner persönlichen Leidenschaft für den Sport und dem nötigen Hunger für spannende Geschichten aus und für München bist du bestens gerüstet.

Wir treffen uns immer Montag abends um 20:00 – zu dieser Zeit solltest du also frei haben oder dir frei machen. Wir freuen uns auf dich!

Das sagen unsere Alumni