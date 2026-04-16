Mach mit bei M94.5!
Vom Hobby zum Beruf? – Das Sportressort
Von A wie Aircheck, K wie Kommentieren über L wie Live-Tickern bis Z wie Zusammen. Das ist das Sportressort von M94.5.
Wie beschreibt man ein Ressort, dass sich ein gemeinsames Hobby zur Aufgabe macht? Wir lieben den Sport. Wir sind unter anderem Fußballer:innen, Basketballer:innen und Handballer:innen, manche von uns betreiben Sport aber auch lieber passiv – von der Couch aus. Und wir lieben die Geschichten, die hinter dem Sport stecken. Um die zu erzählen, sind wir vor allem eins: unterwegs. Immer auf der Suche nach den besten Tönen aus der Sportstadt München.
Möglichkeiten über Möglichkeiten
Sportressort heißt: mit dem Aufnahmegerät draußen sein – vor Ort. Dafür ist dir als Sportredakteur:in kein Weg zu weit. Du fährst vom Münchner SAP Garden bis nach Innsbruck zur Vierschanzentournee, wo dir keine Etappe entgeht. Von Tag eins an bietet dir das Sportressort alles zum Ausprobieren, Lernen und Selber machen. Wir berichten viel über regionalen Sport in und um München. Vom FC Bayern Basketball, über 3. Liga Handball bei den Brucker Panthern bis zum Eishockey beim EHC Red Bull München. Dabei lernst du Live-Tickern, Geschichten sammeln und Interviews mit Sportler:innen zu führen.
Außerdem begleitet das M94.5-Sportressort die SpVgg Unterhaching in der 3. Liga. Mit unserem Fanradio „Haching FM“ kommentierst du 90 Minuten live aus dem uhlsport Park – und machst deine ersten Schritte als Fußballkommentator:in.
Meldungen in Bewegung
Ob du vom Geschehen auf dem Rasen, dem Parkett oder auf der Piste berichtest, du wirst in jedem Fall in unserer wöchentlichen Radiosendung „Bewegungsmelder“ zu hören sein. Dort kannst du dich außerdem in allen Sportthemen austoben die dich sonst noch interessieren. Beschäftigt dich gerade ein sportpolitisches Thema? Möchtest du auf fehlenden Umweltschutz im Sport aufmerksam machen? Oder willst du unbekannte Sportarten endlich auf die große Bühne bringen? Dann sprich mit Expert:innen, Sportler:innen und Verantwortlichen und erstelle deinen ersten Sportbeitrag!
Sollte ein tiefgründiges sportgeschichtliches Gespräch eher dein Ding sein, dann ist unser Podcast genau das Richtige für dich.
Mit unseren M94.5-Alumnis, wie zum Beispiel Florian Schmidt-Sommerfeld, Jan Lüdeke oder Jochen Breyer, die ihre Leidenschaft bei Sky, Magenta Sport und Co. zum Beruf gemacht haben, erhältst du außerdem Feedback von echten Profis.
Warum du?
Dafür musst du kein sportliches Allround-Multitalent sein. Es ist egal, ob du auf dem Fußballplatz groß geworden bist und jeden Trainerwechsel deines Vereins auswendig weißt, wortwörtlich über den Schwebebalken schwebst oder doch eher lateinamerikanischen Stepptanz zu Technomusik liebst. Mit deiner persönlichen Leidenschaft für den Sport und dem nötigen Hunger für spannende Geschichten aus und für München bist du bestens gerüstet.
Wir treffen uns immer Montag abends um 20:00 – zu dieser Zeit solltest du also frei haben oder dir frei machen. Wir freuen uns auf dich!
Das sagen unsere Alumni
Für Radio und Fernsehen habe ich das Wichtigste bei M94.5 und afk tv gelernt! Es war dieser wichtige Einstieg in die Medien mit Straßenumfragen und so weiter. Aber das Tollste war das Team und was wir jeden Tag als Gemeinschaft erarbeitet haben. Es hat Spaß gemacht, weil jeder richtig Bock hatte.
Hartmut von Kameke – war bei M94.5 von 2000-2004
ist heute Moderator und Sendeleiter bei Sky
Die Zeit bei M94.5 hat mir vor allem darin geholfen schnell Leute aus der Branche kennenzulernen, mit denen sich meine beruflichen Wege bis heute überschneiden. Das ist in der Sport-Welt ein unglaubliches großes Benefit, wenn man bereits ähnliche Arbeitserfahrungen gesammelt hat und so auch weiß, welches Können man hat.
Zudem hat mir M94.5 gezeigt, dass kein Thema zu ausgefallen ist und ich meine Themenideen nie aufgeben sollte.
Julia Kroth – war bei M94.5 von 2019-2021
ist heute Social Media Managerin bei Prime Video Sport
Ganz einfach: Ich durfte machen. Von Beginn an habe ich, unter professionellsten Bedingungen, Beiträge geplant, am Ort des Geschehens, meistens am Sportplatz, umgesetzt und finalisiert – Vom ersten Gedanken bis hin zum Interview, Vertonung oder Moderation. Nebenbei habe ihr überragende Menschen kennengelernt und mir ein so wichtiges Netzwerk aufgebaut. Wer Bock auf Medien hat, kommt an M94.5 nicht vorbei! Es war eine unbezahlbare Zeit!
Manfred Sedlbauer – war bei M94.5 von 2017-2019
ist heute Sportreporter „SPORT1“ – Schwerpunkt BVB und DFB
Das klingt sehr cheesy haha, aber hier habe ich mich über beide Ohren in den Journalismus verliebt. M94.5 hat mir gezeigt, warum das der beste Beruf der Welt ist. Besonders gut hat mir der viele Freiraum – zu dem immer auch Verantwortung gehörte – getan. Unmöglich eigentlich, was man hier alles machen darf, ob’s dann klappt oder nicht. Außerdem habe ich für mich auch einige der besten Menschen der Welt hier getroffen.
Moritz Batscheider – war bei M94.5 von 2017 – 2022
ist heute Reporter für ARD aktuell (Tagesschau, Tagesthemen) & BR24 TV
Ich kam mit 17 direkt aus der Schule zu M94.5 – die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Von Anfang durfte ich moderieren, kommentieren, von Profis lernen und dabei auch noch ein riesen Netzwerk aufbauen. Alles, was ich heute als meine Arbeit bezeichnen darf, verdanke ich diesem Laden. Fazit: Kann man machen. 👍🏼
Adam Lehocky – war bei M94.5 von 2020-2023
ist heute Sportredakteur beim Bayerischen Rundfunk und Kommentator bei FCBayern.TV
“Radio? Höre ich doch selbst nicht mal”, war der erste Gedanke. Zum Glück überwog die Neugier, denn unzählige Beiträge, Moderationen, Reportagen und Liveticker später weiß ich: M94.5 war der Grundstein für so ziemlich alles, was ich heute als Reporter und Autor beim BR umsetze. Ganz nebenbei sind unter Gleichgesinnten mehrere Freundschaften fürs Leben entstanden. Wer in München nur den Gedanken hat, im Journalismus Fuß zu fassen, muss zu M94.5!
Arnö Alexander – war bei M94.5 von 2013-2019
ist heute Reporter/Autor in der BR-Wirtschaftsredaktion, quer
In der Medienbranche ist eines besonders wichtig: Praxiserfahrung. Aber ohne Studium kommt man auch nicht weit. Wie lässt sich beides vereinen? Mit M94.5! Der Sender ist eine tolle Möglichkeit, um im Journalismus Fuß zu fassen, sich selbst zu entwickeln und eine ordentliche Portion Vitamin K(ontakte) zu tanken. Mach dir deinen Berufseinstieg leichter und profitiere von M94.5!
Lisa Marie Neudeck – war bei M94.5 von 2020-2021
ist heute Redakteurin bei Sky Sport News
Learning by doing ist aus meiner Sicht der beste Weg, um erste Schritte im Journalismus zu machen. Genau das könnt Ihr bei M94.5. Egal ob Radio, Fernsehen oder Social Media, ob Unterhaltung, Sport oder Nachrichten: Ich durfte hier alles ausprobieren und dadurch wertvolle Erfahrung sammeln. Und ganz wichtig: Der Spaß dabei kam nie zu kurz! Später trefft Ihr dann überall neue Kolleginnen und Kollegen: “Ach, Du warst mal bei M94.5? – Ja, Du auch?!
Moritz Neuß – war bei M94.5 von von 2017 bis 2019
ist heute Moderator und Reporter beim ZDF
Ich glaube, ohne M94.5 wäre ich heute nicht Sportredakteur bei ZEIT ONLINE. Ich hatte keine Ahnung, wie man Journalist wird; bei M94.5 hat man es mir beigebracht. Obwohl ich nicht beim Radio arbeite, hilft mir das, was ich bei M94.5 gelernt habe, jeden Tag. Und ich habe ein Netzwerk gewonnen, das mir nach dem Studium beim Berufseinstieg geholfen hat (viele davon sind bis heute Freundinnen und Freunde von mir).
Nico Horn – war bei M94.5 von 2015-2018
ist heute Sportredakteur bei ZEIT ONLINE
Machen, machen, machen! Nirgendwo sonst durfte ich so schnell so viel ausprobieren. Recherchieren, Interviews führen, Beiträge schreiben, Beiträge vertonen, Studiogespräch, Studio-Moderation, Live-Reportage… einfach herrlich! Und das alles auch noch unter echten Bedingungen, inklusive Redaktions-Alltag, Abnahmeschleifen, Feedback vom CVD, das war einmalig und dementsprechend steil auch meine Lernkurve. Danke M94.5!
Alexander Klich – war bei M94.5 von 2011-2013
ist heute Moderator & Kommentator bei Magenta Sport
M94.5 hat mir in vielen Bereichen geholfen, meine Interessen zu finden. Ich habe herausgefunden, was ich mit meinem Leben anstellen möchte und wie ich mein Hobby mit meinem Beruf vereinen kann. Ich habe hier meine ersten Schritte in die Medienwelt gemacht und noch dazu viele gute Kontakte und tolle Freunde für’s Leben gefunden. M94.5 bringt einen beruflich voran und bietet einem die Möglichkeit sich selbst weiterzuentwickeln.
Antonia Engelhardt – war bei M94.5 von 2017-2021
ist heute Kommentatorin bei MagentaSport, freie Videojournalistin
M94.5 ist die perfekte Symbiose – Freunde / Spaß / Harte Arbeit / Zukunftsplanung. Alle Basics, die ich bei M94.5 gelernt habe (Schneiden mit Schnittprogrammen, Interviews führen, Nachrichten schreiben oder Moderationen verfassen etc.), wende ich heute noch an. Dazu wurde mir mein Praktikum bei ran von einem M94.5 Kollegen vermittelt. Ohne die Kontake & Freunde von M94.5 wäre ich heute nicht Sportredakteurin. Der Grundstein ist und war M94.5.
Veronika Mittermüller – war bei M94.5 von 2014-2017
ist heute Redakteurin in der ProSiebenSat.1 Sportredaktion
Hey Future-M94.5ler,
durch meine Arbeit bei M94.5 habe ich die vielfältigen Basics der Medienarbeit kennen und lieben gelernt. Ob Interviews führen, Skripte/Artikel schreiben oder Moderieren und Beiträge einsprechen – all das hat nicht nur mega Spaß gemacht, sondern hilft mir auch jetzt in meinem Job enorm. Hätte ich damals nicht bei M94.5 ausprobiert, hätte ich jetzt wohl nicht meinen absoluten Traumjob – und viele neue Freunde – bekommen.
Franzi Heigl – war bei M94.5 von 2017-2020
ist heute Pressesprecherin bei den Straubing Tigers
Hallo Ihr M94.5ler in spe,
Meine Zeit im Sportressort von M94.5 werde ich nie vergessen. Ich habe mir in dieser Zeit Fachkompetenz und Selbstvertrauen für den Job angeeignet und ich habe ein super Team um mich gehabt, ohne das dieser Job nicht läuft! Aus Kollegen wurden Freunde und wir haben auch heute noch miteinander beruflich und privat zu tun. M94.5 ist das Soziale Netzwerk für‘s echte Leben. Genießt die Zeit und nehmt mit was geht!
Lisa Buschmann – war bei M94.5 von 2012-2014
ist heute Digitalkuratorin Staatsbibliothek München
M94.5 war eine sensationelle Zeit. Ich habe tolle Freunde kennengelernt und vieles von dem gelernt, was ich heute im daily business als Redakteur, Reporter und Moderator brauche. Praxis-Erfahrung ist in der Medien-Welt das aller-aller-Wichtigste und mehr Praxis-Erfahrung als bei M94.5 kann man eigentlich bei keinem anderen Sender als “Greenhorn” sammeln. Ich würde jederzeit wieder zu M94.5 gehen!
Sebastian Benesch – war bei M94.5 von 2009-2012
ist heute Reporter/Moderator BR & Prime Video Sport
Es ist das einzige, was mir tatsächlich etwas gebracht hat während meiner KoWi-Studienzeit. Alle Vorlesungen und Seminare waren für die Tonne. Aber immer die investierte Zeit bei M94.5 hat mir gezeigt, was ich kann und was ich will.
Ich habe so viele tolle Leute kennen gelernt, die mir heute noch überall über den Weg laufen. Ich hab die Grundlagen von (Radio-) journalistischer Arbeit gelernt und war Teil eines well-known Senders.
Lena Rupprecht – war bei M94.5 von 2017-2020
ist heute Volontärin bei der BLR
In allererster Linie hat mir M94.5 unglaublich viel Spaß gebracht und mir viele Freundschaften fürs Leben beschert. Ohne M94.5 wäre ich aber auch beruflich nicht da, wo ich jetzt bin. Die Möglichkeiten, die einem dieser Sender bietet, bekommt man sonst nirgendwo. Ein absolutes Muss für jeden, der irgendwas mit Medien machen will 😉
Jan Lüdeke – war bei M94.5 von 2007-2011
ist heute Moderator und Kommentator bei Magenta Sport, DAZN, Pro7 Maxx, Eurosport
Bei M94.5 durfte ich zum ersten Mal in die große weite Medienwelt eintauchen. Ich habe gelernt, wie viel Arbeit sich hinter einem kurzen TV-Clip versteckt, was ein gutes Interview ausmacht und wie man moderiert. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich kreativ auszutoben und ganz nebenbei seine Stärken zu entdecken. Das Besondere dabei ist, dass man das Erlernte direkt anwenden darf: ein einzigartiges Sprungbrett in den Journalismus.
Carina Dilg – war bei M94.5 von 2017-2021
ist heute Social-Media-Autorin beim WDR, Sportschau
M94.5 war für mich der Start, der Lust auf mehr gemacht hat. Einfach machen, alles ausprobieren. Da merkst du: Was liegt mir? Wo muss ich besser werden? Der große Wunsch, Kommentator zu werden, war davor schon da. Ich glaube, das Machen-Dürfen bei M94.5 zusammen mit dem Mix an Eigenmotivation, etwas Talent und den Grundtugenden – immer dranzubleiben, sich reinzuknien und auch geduldig zu sein – sind ganz wichtige Zutaten immer weiter zu kommen.
Oskar Heirler – war bei M94.5 von 2011-2014
ist heute Fußball-Kommentator bei MagentaSport