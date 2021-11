Vitamin C für die kalten Tage

My Ugly Clementine in der Milla

/ Carolin Lindmair / Bild: Hanna Fasching

Es wird kalt draußen. Zeit das Immunsystem zu stärken und Kraft zu tanken, am besten mit ein paar Clementinen und Vitamin C. Genauso heißt auch passenderweise das erste und bisher einzige Album der Wiener Band My Ugly Clementine, mit dem sie über ein Jahr nach dem Release jetzt endlich auf Tour können.

Ein Traum wird Wirklichkeit

Eigentlich ist Sophie Lindinger Sängerin und Dame am Synthesizer des erfolgreichen Electropop-Duos Leyya. Seit längerer Zeit hat sie jedoch schon mit dem Gedanken gespielt, auch mal was in Richtung Indie-Rock zu machen. Diesen Wunsch hat sie sich mit dem Projekt My Ugly Clementine erfolgreich erfüllt. Die Band hat sich innerhalb kürzester Zeit einen Namen und eine große Fanbase geschaffen. Ihre Debütsingle „Never Be Yours“ ist direkt nach dem Release im März 2019 auf Platz 1 der FM4-Charts gelandet. Verzerrte Gitarren, eingängige Melodien, ein bisschen Post-Punk hier und noch etwas 60er-Jahre-Soul dort. Die Vier zaubern einen poppigen 90er Jahre Indie-Rock, der zum Mitsingen einlädt.

Keine unbekannten Gesichter

Für dieses Projekt hat Sophie Lindinger ein paar sehr hochgeschätzte Musiker*innen vereint, die keine Unbekannten in der österreichischen Musikszene sind. Aus dem Avantgarde-Pop-Projekt 5K HD oder als ihr Alter Ego Schmieds Puls ist uns die Sängerin und Gitarristin Mira Lu Kovac bereits bekannt. Hip-Hop-MC Kerosin95 aka Kathrin Kolleritsch sitzt am Schlagzeug und am Mikro und Gitarristin Nastasja Ronck ist mit Kathrins Schwester Ines nebenbei in der Hip-Hop/ Nu-Soul Gruppe Lucid Kid unterwegs.

Bild: Hanna Fasching

Begehrte Karten

Ihr allererstes Konzert war bereits binnen weniger Stunden ausverkauft, ohne dass davor irgendjemand jemals einen Ton von ihnen gehört hatte. Jetzt, drei Jahre und einige Konzerte später, spielen sie in der Milla. Die Tickets sind auch hier schon fast komplett vergriffen, aber no worries falls ihr nicht mehr rein kommt – wir werden berichten und My Ugly Clementine wird diesen Dezember noch ein paar weitere Stopps in Deutschland einlegen.

My Ugly Clementine LIVE in der Milla // Support: The Velvet Swing

am 25. und 26. November 2021

Beginn: 20.00 Uhr

Preis: VVK: 14€ // AK: 17€

Präsentiert von M94.5