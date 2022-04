Vince Staples – Ramona Park Broke My Heart

/ Franck Wallace / Bild: Universal Music Group

Nach 9 Monaten Pause, rappt Vince Staples wieder in unsere Kopfhörer. Ramona Park Broke My Heart ist der Nachfolger seines Projekts Vince Staples aus dem vergangenem Jahr. Ein Album welches mithilfe interessanter Produzenten und Features, weitere Kapitel aus dem Leben des Rappers enthüllt.

Visualizer zum Track Aye (FREE THE HOMIES)

The Next Episode

Ramona Park Broke My Heart ist das fünfte Album von Vince Staples. Während des Rollouts seines letzten Albums hatte Vince zwei Projekte angekündigt: Vince Staples und Ramona Park Broke My Heart. Jetzt ist es an der Zeit in das damals versprochene Werk zu hören. Das Konzept des Albums entstand zur selben Zeit wie Vince Staples. Der Rapper informiert seine Fans, dass es eine Verbindung zwischen den beiden Platten gibt: auf Ramona Park Broke My Heart, verarbeitet Vince immer noch seine Erfahrung als Jugendlicher in einem Kosmos voller Gewalt. Das Leben wirft ihm weiterhin viele Fragen an den Kopf. Neue und alte Fragen beantwortet er auf diesem Album: die meisten Zuhörer:innen erfahren zum ersten mal, dass Vince als Teenager nach Atlanta eskortiert worden ist. Warum? Weil er nach eigenen Angaben „in Schwierigkeiten geraten ist“. Es ist nicht schwer zu erraten, was gemeint ist. Vince Staples Leben ist eine Geschichte: Vince Staples war die ehrliche Autobiografie. Ramona Park Broke My Heart ist die exzentrische Verfilmung.

Vince Staples. Bild: Universal Music Group.

Locked and Loaded

Das Rauschen des Meeres. Der Klang fliegender Möwen. Der Track „The Beach“ eröffnet das Album. Vince’s erste Line: „Aw, yeah, everybody killa“. Mit diesen Worten bereitet uns der Long Beach Rapper auf seine Erzählung vor. Vince beschreibt seinen Lifestyle. Er hat an genauso vielen Schießereien, wie Beerdigungen teilgenommen. Damals ist das Geld für die Stromrechnung knapp gewesen und es haben mehr Kerzen als Lampen gebrannt. Viele Rapper glorifizieren ihre Zeit als Gangster, doch Vince rät von diesem Lebensstil ab. „Please, don’t try to get involved ‘less you wanna prove it‚ Cause my gangsters really movin‘ hoe […] them niggas shootin’“. Das Setting der Story ist etabliert worden. Long Beach ist ein Strand an dem nicht jeder sich sonnen sollte.

“Sometimes Life Tastes bittersweet”

Verglichen mit seinem letzten Projekt, bietet dieses Album auch fröhlichere Tracks, die sich auch gut als Party Songs eignen könnten. Durch die Produktion von Mustard (Magic) und LeKen Taylor (Lemonade mit Ty Dolla $ign) bekommen die Songs einen richtigen West-Coast Flair. Dafür sind Mustards altbekannten G-Funk inspirierten Drums und Melodien und LeKens leise gemischten R&B Vocal-Samples verantwortlich. Die Hörer:innen bekommen das Gefühl, an einem sonnigen Nachmittag mit Vince in Long Beach zu feiern.

Visualizer zum Track "Magic" mit Mustard.

Wenn aber keine Party-Stimmung herrscht, werden die Hörer:innen von Vince nonchalanten Flows durch seine trostlose Jugend geleitet. Der Song „Slide“ wird von einem leicht ominösem Trap-Beat unterstützt, der sich gleichzeitig wie ein nostalgischer Flashback anhört. Es scheint so, als würde Vince positiv über seine Zeit als Crip denken. Neben Trap-Beats, schmücken auch 90er Hip-Hop inspirierte Instrumentals das Projekt. Einer der besten Songs auf dem Album, „When Sparks Fly“, beinhaltet ein Sample des Tracks „No Love“ der R&B Sängerin Lyves. Es kommt derart authentisch rüber, dass man denken könnte der Song ist aus den späten 90‘s. Das Album hat eine sehr gute Balance zwischen ernsten, gefühlvollen Songs und dynamischen Hits. Genauso wie es das Leben von Vince Staples sein kann, ist Ramona Park Broke My Heart bittersüß.

Just a Kid from Long Beach

Vince Staples bietet mit seinem fünften Album seinen Fans eine größere Auswahl an Stories, verglichen mit seinem Projekt von letztem Sommer. Auf “East Point Prayer” rappen Vince und Lil Baby darüber wie ihr Leben ausgesehen hätte, wenn sie weiterhin den Pfad der Kriminalität entlang gelaufen wären anstatt sich auf ihre Musik zu konzentrieren. “Rose Street“ist ein Love Song der anderen Sorte. Vince beschreibt wie er lieber die Straße, das Gang-Leben, bevorzugen würde als eine Partnerin. „She said she in love, what’s that? I’m married to the gang […] Only bringing flowers to the homie’s grave“. Vince hat seinen Hörer:innen oft genug erzählt wie er aufgewachsen ist, doch diesmal offenbart er neue Szenarien.

Visualizer zum Track When Sparks Fly"

Two Sides of the Same Coin

Ramona Park Broke My Heart ist ein Projekt welches Vince Staples’ letztes Album vervollständigt, jedoch genauso gut alleine als Platte funktioniert. Für viele Fans mag dieses neue Album das sein, was sie sich von Vince Staples gewünscht hätten: mehr Songs, mehr Abwechslungen in den Beats und vor allem mehr Anekdoten aus Vinces Leben. Dieses Album bietet den Hörer:innen eine Variation, was die Atmosphäre der Tracks betrifft. Vince Staples war soundtechnisch ein relativ kaltes Projekt, ein Fakt der viele Fans abgeschreckt hat. Das neue Album lässt einen nicht nur melancholisch mitfühlen, sondern auch mal Tanzen und Fröhlichkeit verspüren. Aber auch für Fans vom letzten Album, könnte Ramona Park Broke My Heart eine schöne musikalische Erfahrung sein.

Ramona Park Broke My Heart von Vince Staples ist am 08.04.22 über UMG Recordings erschienen.