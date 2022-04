Wet Leg – Wet Leg

/ Konstantin Hadzi-Vukovic / Bild: Domino Recording Co.

Wie aus dem nichts sind sie letztes Jahr erschienen und haben die Indie-Szene mächtig wachgerüttelt. Nach nur vier erschienenen Singles kennen eigentlich alle ihren Namen: Wet Leg. Mit ihrem ersten Album liefern sie ein fantastisches Debüt ab, das Lust auf mehr macht.

Die UK-Szene scheint uns, wenn es um Gitarrenmusik geht, immer Neues bieten zu wollen. Meistens zusammengefasst unter dem genialen Begriff „Post Punk“ oder „Indie-Rock“ wissen eigentlich alle was bei solchen Bands zu erwarten ist: Rhythmisches Schlagzeuggetrommel, repetitive Basslinien und verzerrte Gitarren. Das Duo, bestehend aus Rhian Teasdale und Hester Chambers, passt zwar in dieses Schema, hat aber auch etwas Einzigartiges. Das gleichnamige, erste Studioalbum der Band strotzt nur so von einfachen Riffs und noch einfacheren Melodien. Verbunden mit dem Gesang ähneln diese manchmal sogar Kinderliedern. Trotzdem funktioniert das alles bei Wet Leg reibungslos. Die Melodien und Texte, egal wie einfach sie sind, sind an keiner Stelle unnütz oder sinnlos. Ganz im Gegenteil packen sie das Publikum und treffen den Zeitgeist einer Generation.

Neue Zeiten, neue Probleme

Mummy, daddy, look at me I went to school and I got a degree All my friends call it the big D Wet Leg – Chaise Longue

Jede Generation hat ihre Probleme. So konzentriert sich auch Wet Leg auf die alltäglichen Angelegenheiten junger Menschen. In “Ur Mom” wird ein bitterer Break-Up besungen, wo der Expartner gebeten wird, so schnell wie möglich aus dem Leben der Ich-Figur zu verschwinden. Der Song endet mit einem angekündigten, geübten Schrei von Teasdale, der wahrscheinlich mehr Gefühle ausdrückt als einige Schulgedichte.

You’re always so full of it Yeah, why don’t you just suck my dick? Wet Leg – Ur Mum

Angesprochen werden mit dieser Zeile sicherlich einige. Generell bewegen sich die beiden Britinnen gerne im Bereich der Doppeldeutigkeit. Ironie und ein großartiger Humor sind ihre Waffen, die sie häufig benutzen, um ziemlich frech und punkig zu provozieren. “Chaise Longue” ist voller sexueller Anspielungen, während “Wet Dream” sogar noch direkter ist. In “Oh No” geht es um Medienkonsum und das Problem von Dating-Apps. Wet Leg bietet den Hörer: innen damit klassische Punklyrik, die es in kurzer und knapper Art schafft, eigentlich alles zu sagen.

Nothing great about Britain?

Es ist unmöglich sich “Wet Leg” anzuhören, ohne dabei Vergleiche zum Britpop zu ziehen. Der Humor, die Art und Weise, wie Teasdale in ihren Songs Geschichten erzählt, erinnern stark an die 90er Britpop Szene. Genau wie Bands wie Blur, Pulp oder Elastica einst, übt Wet Leg bissige Sozialkritik aus und unterstreicht diese mit catchigen Hooks. Neben Britpop sind Alternative-Rock und Post-Punk Einflüsse von Bands, wie The Pavement, den Pixies oder den Breeders auch klar zu erkennen. Wet Leg reiht sich also sowohl mit ihrem Narrativ als auch ihrem Sound in eine Reihe großer Namen und zeigt, dass Großbritannien immer noch Großes zu bieten hat.

“I don’t even know what I’m saying”

Auch wie unglaublich unterhaltsam das Album ist sticht hervor. Teasdale und Chambers haben einen besonderen Charme, deren Spontanität und Haltung gegenüber ihrem unerwarteten Erfolg, sie nur noch sympathischer macht. Dieser gigantische Charme und Humor in ihren Texten sind ein großer Grund dafür, dass sie so gut beim Publikum ankommen. So verbindet „Loving you“ einen ruhigen Sound, eine melancholische Synthesizer-melodie, mit der genialen Zeile „Hope you choke on your girlfriend“. Der Opener des Albums „Being in Love“, ein eher ruhiger Rock-song, hat die fantastische Zeile: „I feel like someone has punched me in the guts. I kinda like it cause it feels like being in love”.

Ein steiler Aufstieg und …

Wet Leg liefert seit ihrer Gründung einen Hit nach dem anderen und jeder wurde mit großer Euphorie vom Publikum aufgenommen. Ihr Sound, der zwischen Post-Punk und Indie-Rock schwankt, hat eine große Fanszene. Der Erfolg der Engländerinnen geht aber über diese hinaus. So hatten sie schon Auftritte bei Jimmy Fallon und Seth Meyers und diesen Sommer erwartet sie eine US-Tournee. Ein gigantischer Erfolg für eine Band, dessen erstes Album gerade erst erschienen ist.

… eine großartige Zukunft

Das Duo aus Isle of Wight wird mit ihrem ersten gleichnamigen Album dem Hype gerecht und sichert sich einen großen Platz in der Indie-Szene. Wet Leg ist sicherlich musikalisch nicht die innovativste Überraschung des Jahres, sticht aber trotzdem klar im Meer aller Neuerscheinungen hervor. Das Geheimnis dahinter ist aber kein großes:

Wet Leg macht einfach Spaß, sowohl den Hörer: innen, als auch der Band selbst. Das ist sofort spürbar. Genau das ist etwas, was gerade die Indie-Szene gebraucht hat. Wet Leg beklagt sich, jammert auch manchmal, verfällt aber nie in Lethargie oder Selbstmitleid. Die Punkenergie sticht immer in den Songs hervor, genau wie eine etwas ironische Grundeinstellung. Das Album ist ein humorvoller, energischer Ritt, voller Ohrwürmer und versteckter Zeilen, die nicht aus dem Kopf gehen wollen.

Wet Leg ist am 08.04.2022 über Domino Recording Co. erschienen.