Vince Staples kehrt mit seinem vierten Album zurück in die Welt der Musik und das mit einem reiferen Sound. Der Rapper aus Long Beach erzählt seine altbekannten Geschichten aus der Kindheit, mit einer weiseren Haltung als zuvor.

Wer auch nur einen Song von Vince Staples gehört hat weiß, dass der Rapper nicht die schönste Zeit in den Nachbarschaften von Long Beach hatte. Die kalifornische Stadt ist mehr für ihre Kriminalität bekannt als für die namensgebenden Strände. Vince ist ein ehemaliges Mitglied der Crips und hat es geschafft, Pistolen durch Mikrofone zu ersetzen. Mit seinem Debüt-Album Summertime 06, gelang ihm der Durchbruch in den Mainstream. Die Produktion auf dem neuesten selbstbetitelten Werk Vince Staples, erledigt großenteils der ehemalige EDM Producer Kenny Beats. Vince’s letztes Album FM, wurde ebenfalls ausschließlich von Kenny produziert. Wie sagt man so schön: „Don’t change a winning team.“

Ramona Park Legend

In Compton geboren, in North Long Beach aufgewachsen. Vincent Jamal Staples hat seine ganze Kindheit in armen Umständen verbracht. Früh tat er es seinem drogendealenden Vater gleich und trat als junger Mann selber einer Gang, den Crips, bei. Ramona Park ist zu seinem Revier geworden. Zwischen seinen Gang-Eskapaden hat Vince mit Rap angefangen. 2009 lernt er seinen guten Freund und Genre-Kollegen Earl Sweatshirt kennen, welcher ihn erfolgreich motiviert hat das Rappen ernster zu nehmen. Nach einigen Solo-Tapes und EP’s ist die Zeit reif: Sein Debüt-Album Summertime 06 erscheint 2015 und Millionen von Menschen hörten Vince aufmerksam zu. Der Rapper steht jetzt nicht mehr in dunklen Parks, sondern auf Festivalbühnen.

Time to grow up

Das neue Album von Vince dauert „nur“ 22 Minuten. Doch in dieser kurzen Zeit, erzählt er alles was man über ihn und seine Vergangenheit wissen sollte. Er blickt auf die Zeit als Crip zurück, aber mit weniger Stolz als auf älteren Projekten. Staples ist an dem Punkt angelangt, wo er nicht ständig dieselbe Story auf dieselbe Art und Weise erzählen möchte. Die ruhigen Vocals von Vince und die lauten Bässe von Kenny Beats, bieten einen sehr interessanten Kontrast.

Die Zuhörer:innen konzentrieren sich auf die Worte des Rappers, während die Beats die Texte lebhaft gestalten. Sie helfen den Hörer:innen sich in die verschiedenen Episoden aus Vince’s Leben zu versetzen und dasselbe zu verspüren wie er zu der Zeit. Wenn der Rapper auf dem Song „Are You With That“ erzählt, wie er niemals seine Kindheit vergessen wird, schmückt Kenny das Instrumental mit träumerischen Synths. Es sind ebenfalls sanfte Gitarren und R&B Samples zu hören, genauso wie ein Feature der New Yorker Soul-Sängerin Foushée.

Shyne Coldchain Reboot

Vince Staples ist weder ein Konzeptalbum wie FM, noch ein experimenteller Ausreißer wie sein Projekt Big Fish Theory. Vince Staples ist Vince Staples. Das Cover des Albums ist ein Close-Up seine Gesichts, weil es nur um ihn geht. Es handelt sich bei diesem Album nicht um den Versuch, einen Avant-Garde Sound zu erschaffen, der Fokus liegt auf Vince’s Wörtern und wie viel Gewicht sie gewonnen haben. Langjährige Fans könnten das Album als spirituellen Nachfolger seiner Shyne Coldchain Mixtape-Reihe einstufen. Es wird hemmungslos über das Leben als kaltblütiges Gang-Mitglied gerappt, jedoch auf eine verfeinerte Art und Weise.

Vince Staples ist kein Album für Fans die etwas bahnbrechend kreatives erwarten. Es ist ein Album für Leute die wissen wollen wer Vince Staples ist und was ihn ausmacht. Wer nicht zu diesen zwei Gruppen gehört und einfach nur guten Rap von Vince hören möchte, sollte auf jeden Fall in das Album hören.

Vince Staples von Vince Staples ist am 9.07.21 über UMG Recordings erschienen.