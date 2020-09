Vier träumende Jungs

Sound of Munich

/ Sven Stelkens / Bild: M94.5 / Maximilian Pichlmeier

Zwei Gitarren, ein Bass, ein Schlagzeug: Aus diesen vier Instrumenten besteht die Besetzung der münchner Indie-Band „Idreamt“. Matteo, Samuel, Camillo und Lorenz waren bei uns im Interview und erzählen über ihre Musik und ihr Leben





Musik während Corona

Die Quarantäne kam für die vier Jungs ziemlich ungelegen, denn kurz vor März brachten sie ihre Debut-EP „Idreamt“ raus. Für eine Band die hauptsächlich Live Konzerte gibt war das natürlich sehr schade.

Aber die Band blickt positiv in die Zukunft. Die Zeit während der Quarantäne haben sie genutzt, um an ihrem Sound zu schrauben. Doch nach mehr als 6 Monaten freuen sie sich endlich wieder darauf auf einer Bühne zu stehen.

Der Sound von „Idreamt“

Auf ihrer Webseite beschreibt sich die Band als Indie-/Alternative Rock Band. Das trifft es auch ganz gut – allerdings steckt da noch mehr dahinter. In ihrem Sound als auch in ihrem Auftreten treffen sich die Stile mehrerer Jahrzehnte. Trotzdem schaffen sie es, nicht so wie schon tausendmal gehört zu klingen, sondern zwischen 80er Jahren Gitarren Riffs und klassischen Indie Gesängen, ihren ganz eigenen Stil mit rein zu bringen.