/ Lena Haslberger / Bild: Anna Tiessen

Ein musikalischer Zwischenstopp – Irgendwo zwischen akustischem Singer-Songwriting und elektronischen Sounds:

Das zweite Album The Futurist der Solokünstlerin Novaa.





Novaa im Interview bei M94.5

Nicht nur Novaas Stimme klingt wahnsinnig echt, sondern auch der Sound dahinter. Beides, Stimme und Sound, produziert sie selbst, zumindest den größten Teil davon – Das hört man:

Trotz elektronischen Elementen klingt ihre Musik sehr roh und authentisch, genau wie ihre Stimme. Sie lässt sich in ihrer Musik komplett fallen. Im Interview erzählt sie, dass sie das am besten alleine kann.

VERSCHIEDENE LAYERS

Im Video zu The Futurist will die Künstlerin zeigen, dass es an einem selbst liegt, welche Werte, welches Wissen und welche Ideen wir annehmen möchten und welche nicht. Es ist letztendlich unsere Entscheidung, wer wir sein wollen.

Symbolisch legt sie dazu eine Kleidungsschicht nach der anderen ab.

„Nur weil einem die Gesellschaft die quasi anzieht, heißt das nicht, dass man die auch tragen muss“ Novaa im M94.5 Interview

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

The Futurist – Novaa (Official Music Video)

ROUGH AND SIMPLE

In der YouTube-Beschreibung zu dem Song schreibt Novaa selbst: „It’s rough and simple and very novaa.“ Den sympathische Ausdruck „very novaa“ erklärt sie als eine ganz persönliche Eigenschaft.

In ihrer Musik sei sie sehr ungefiltert und würde immer mit dem Gefühl im Augenblick gehen. Sie mache alles ohne viel nachzudenken.

Inhaltlich drehen sich ihre Songs um persönliche Erfahrungen oder gesellschaftskritische Themen, die in ihrem Umfeld stattfinden.

Die Geschichte hinter Cyber Room ist ihr so tatsächlich passiert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Cyber Room – Novaa (Official Music Video)

UP TO DATE?

Wer sich Novaas Diskografie, also die Liste ihrer vergangenen Releases ansieht, sollte überrascht sein:

Nur 14 Tage nach der Albumveröffentlichung im September kam auch schon die nächste Single. Zusammen mit der Künstlerin FLØRE schrieb sie, ganz unabhängig von The Futurist, den Song Rich Kids.

Die aktuelle Platte sei für Novaa kein Endstadium oder ein erreichtes Ziel, sondern eher ein musikalischer Zwischenstopp, den sie schon wieder hinter sich gelassen hat.

Im Interview erzählt sie lachend, dass sie bereits an der nächsten EP arbeite. Wenn sie in der selben Geschwindigkeit weitermacht, lässt die dann vermutlich auch nicht mehr lang auf sich warten.