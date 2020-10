Sufjan Stevens – The Ascension

Mit The Ascension zeigt sich Sufjan Stevens in 2020 von einer völlig neuen Seite. Ganz im Gegensatz zu seinem letzten Solo-Album Carrie & Lowell, das sehr ruhig und akustisch aufgenommen wurde, stehen jetzt experimentelle Beats und Synthesizer im Mittelpunkt.

Drei Songs wurden vorab veröffentlicht: Die Singles “Sugar”, “America” und “Video Games”. Um zu verstehen, was Sufjan Stevens mit seinem neuen Album The Ascension sagen will, braucht es Zeit, volle Konzentration und im besten Fall ein gutes Paar Kopfhörer. Auch, wenn das wahrscheinlich für jede Art von Musik gilt – Hier ist es definitiv notwendig.

Wer sich die Zeit nicht nehmen kann, Songs des Albums nebenbei oder im Hintergrund hört, ist schnell von den experimentellen Sounds, den erstmal wirr erscheinenden Lyrics und den vermeintlich endlosen Instrumentalteilen irritiert.

Wer sich aber auf diese Reise einlässt bekommt ein sehr durchdachtes Album zu hören, das viel Raum für eigene Interpretation lässt. Fragen über das Leben, den Tod und Beziehungen werden gestellt, bleiben offen und sollen auch offen bleiben. “Make Me An Offer I Cannot Refuse”, der erste Song auf The Ascension eröffnet das Album. Schon die ersten Zeilen geben, wenn auch sehr indirekt, einen unglaublich tiefen Einblick in seine doch sehr verkopfte Gedankenwelt.

„Move through to me.

Show me the face of all of my dreams.

Was it all for nothing?

Make me an offer I cannot refuse“

Lyrics zu „Make Me An Offer I Cannot Refuse“