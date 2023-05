Paula Hartmann – Nie verliebt Tour

/ Elena Dersch / Bild: Four Music

Samstagabend, draußen alles warm und Paula Hartmann spielt ihr erstes eigenes Konzert in München. Die Zeit vergeht zwar schnell, ist dafür aber umso intensiver.

Die junge Berliner Künstlerin Paula Hartmann ist gerade auf ihrer ersten Tour durch Deutschland unterwegs. Seit 2021 veröffentlicht sie ihre Musik und hat mit ihrem Album Nie verliebt im Jahr 2022 genau den Nerv der Zeit getroffen. Und nicht nur vermeintliche Rap, HipHop und Indie Fans können sich an Paulas Musik etwas abgewinnen. Große Stars der deutschen Musikszene wie Casper, Haftbefehl oder Trettmann sind ebenfalls Fans.

Nach einigen Festivalauftritten und Supportshows für beispielsweise CRO im vergangenen Jahr war es für Paula und ihre Fans dann endlich Ende April 2023 so weit. Zusammen mit ihrem DJ und Freund FRISO tritt Paule schon lange zusammen auf. So auch bei dieser Tour.

Babyblaue Vibes

Die „Nie Verliebt“-Tour ist am 19. April in Wien gestartet. Nach Stopps in beispielsweise Augsburg, Mannheim, Köln, Frankfurt, Zürich und Freiburg dann auch München am 6. Mai. Das Konzert in München im Backstage läutet das letzte Viertel der Tour ein. Nach München gibt es noch Shows in Leipzig, Bremen, Hannover und Hamburg. Die letzte Show gibt es dann am 13. Mai in Berlin.

Um 19:45 Uhr warten alle im Publikum schon gespannt auf den Support Act APSILON. APSILON, ebenfalls Künstler aus Berlin, ist außerdem noch in Leipzig und Berlin dabei. Neben APSILON haben noch andere Künstler:innen Support gespielt. Wie oben bereits erwähnt Paulas DJ FRISO, aber auch Künstlerinnen Verifiziert und Wa22ermann. Außerdem auch dabei SWEED, Levin Liam, Sant und Newcomer Berq.

Gehen Moshpits bei Paula Hartmann?

Paula Hartmanns Musik zeichnet sich in erster Linie durch ihre einzigartige Art Texte zu schreiben und musikalisch zu verpacken aus. Und das ist auch live spürbar. Fans singen, oder schreien mehr oder weniger fast alle Songs komplett mit. Alle im Publikum können Paulas Situationen und Erlebnissen auf die ein oder andere Art verstehen.

Ein großer Teil von Paulas Musik ist natürlich inhaltlich nicht immer leichte Kost. Aber umso wichtiger ist es für alle beteiligten, dass es diese Musik gibt und man die Person dahinter auch live zu sehen bekommt. Denn Musik und Texte wirken in Persona nochmal ganz anders als wenn sie alleine über Kopfhörer mit Kabel gehört werden.

Paula schafft genau das. Ihre Texte berühren live noch mehr. Und ein Thema um das es bei Paula oft geht, ist sexualisierte Gewalt gegen Frauen. So auch zuletzt in ihrem Feature mit Künstlerin CÉLINE. Einer der wenigen Feature Songs den sie alleine ganz performt und dem damit noch mehr Aufmerksamkeit und Wichtigkeit zuteilwird. Und obwohl das alles eher nach einem „anstrengenden“ Konzert klingt, ist das überhaupt nicht der Fall. Die Stimmung ist trotzdem gut und beim ein oder anderen Song kommt es auch zum Moshpit.

Paula Hartmann mit Künstlerin CÉLINE Bild: Christopher Behrmann

Paula Hartmann Syndrom

In Paulas kurzen Zeit als releasende Künstlerin hat sie trotzdem schon einiges an Features vorzuweisen. Neben dem Casper Feature auf Nie Verliebt, lassen sich in Paulas Diskografie auch noch Features mit LUVRE47, Luciano, Haftbefehl, Trettmann und Indienewcomern Blumengarten finden. Was live dann oft zum Problem wird und natürlich auch keine:r erwartet, dass alle Songs mit Fetaure auch live performt werden.

Aber, und das muss man Paula lassen, sie schafft es trotzdem das die Leute genauso abgehen, auch wenn es nur ihr Part auf dem Song ist. Wie zum Beispiel bei Paulas Trettmann Feature „Gekreuzte Finger“. Für Fans gab es live noch eine neue Version von „Passion“. Als Featuregast ist Paula hier eigentlich bei Luciano zu hören, aber in München performt APSILON seinen eigenen Part anstelle von Lucianos – und das Publikum liebt’s! Live hat Paula auch noch von Münchner Künstler ENNIO Unterstützung bekommen. Mit ihm gab’s noch eine gemeinsame Version von seinem Song „Nirvana“.

Zu schön um wahr zu sein

Paula Hartmann liefert ab! Und ist dabei an Echtheit nicht zu toppen. Egal unter welchen Umständen, Paula schafft es immer live das gesamte Publikum abzuholen. Alle singen sofort ihre Texte mit. Das Publikum ist zwischendurch so laut, dass Paulas Ansagen zwischen den Songs manchmal kaum zu verstehen sind. An dieser Stelle zum Abschluss eine wichtige Ansage: wenn es die Möglichkeit gibt Paula Hartmann live zu sehen, lohnt es sich auf jeden Fall!