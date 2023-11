JUNGLE – VOLCANO TOUR

/ Elena Dersch / Bild: Charlie Di Placido

Rein in den Dschungel oder besser gesagt hin zu Jungle. Die Londoner Band spielte am Sonntag ihr erstes Deutschland-Konzert 2023 in München – mit einer unvergleichbaren Atmosphäre.

Die Londoner Band Jungle, im Kern bestehend aus dem Duo Tom McFarland und Josh Lloyd-Watson, ist gerade mit ihrem vierten Album Volcano auf Welt-Tournee. Bei ihrern Live-Auftreitten bestehen Jungle außerdem noch aus Lydia Kitto, Geo Jordan, George Day und Dom Whalley. Die Band erlangte 2014 mit ihrem ersten Album internationale Bekanntheit und hat mittlerweile drei weitere Alben veröffentlicht. Schon mit der ersten Single „Candle Flame“ schlugen Jungle die neue Richtung von Volcano ein.

COMING BACK

Die Volcano Tour ist Ende August in London gestartet. Danach gab es Stopps in Los Angeles, San Francisco, Chicago, New York, Paris, Madrid, Mailand und Zürich. Mit dem Konzert in München in der Tonhalle am 5. November wird das letzte Drittel der Tour eingeläutet. Es folgen noch Shows in Berlin, Stockholm, Kopenhagen, Hamburg, Amsterdam und Mexico City. Die letzte Show spielt die Band am 25. November in Medellin.

In München war der Künstler LA PRIEST als Support mit dabei. Er bereitete das Publikum beim KOnzert schon langsam auf Jungle vor – auch wenn er selbst eigentlich krank war und deswegen immer wieder an seinem Tee trinken musste. Trotzdem schaffte er es, die Menge anzuheizen und die Stimmung im Publikum nach vorne zu bringen.

NAHBARE MUSIKER:INNEN AUF DER BÜHNE

Dann vor Ort: Der Vorhang fällt und die ganze Energie im Raum verändert sich. Alle blicken gespannt auf die Bühne und die Freude im Publikum ist spürbar. Und dann geht das Spektakel los. Die anderen Bandmitglieder, die vor allem bei den Live-Auftritten dabei sind, spielen bereits den ersten Track des neuen Albums „Us Against The World“. Dann kommen Tom McFarland und Josh Lloyd-Watson auch auf die Bühne und alle fangen an zu tanzen. Es ist spürbar, wie sehr das Publikum im Einklang mit den Musiker:innen auf der Bühne ist. Tom und Josh werden bei den Gesangsparts auch von der Sängern Lydia Kitto unterstützt. Sie ist auch die Stimme hinter dem Hit „Back On 74“. Deswegen darf sie natürlich live auch nicht fehlen und ist die perfekte Ergänzung zu den gefühl- und kraftvollen Gesängen von Tom und Josh.

Die Songs werden außerdem durch eine Lichtshow untermalt, die perfekt zur Konzeption des Albums und der Musik passen. Die Münchner Tonhalle erstrahlt in Orange wie das Volcano Cover. Und je nach Song verändert sich dann ab und zu die Lichtshow in die passende Album Cover-Farbe. Vom Album, über die Musikvideos bis hin zur Tour merkt man, wie sehr sich die Band mit einem stimmigen, eingängigen Konzept auseinandersetzt. Die Begeisterung für die Lichtshow ist auch der Menge deutlich zu spüren.

MUSIK ZUM TANZEN

Jungle ist eine Band, die sich nicht unbedingt in erster Linie durch ihre tiefgründigen Texte auszeichnet. Es überwiegt vor allem die Musik, die zusammengefasst aus Vielseitigkeit, Tanzbarkeit, Modernität und dem einzigartigen Gesang besteht. Und weil die Band großen Wert auf tanzbare Rhythmen und Beats legt, die von Grooves und 70s Flair durchzogen sind, regt genau das die Leute zum Tanzen an. Jungle erschaffen eine mitreißende und tanzbare Fusion aus verschiedenen Musikgenres. Die vielseitige Mischung aus Soul, Disco, Funk, HipHop, Rock, Elektronik und Reggae schafft einen einzigartigen Sound, der live einfach noch besser funktioniert als am Handy oder auf Platte.

Live kommen Jungle fast ohne Unterbrechung oder Pause aus. Die Songs gehen direkt ineinander über und es wird wenig zwischen den Songs gesprochen. Das ganze Konzert wirkt deswegen viel stimmiger – und geht am Ende viel zu schnell vorbei.

LIVE UNVERGLEICHBAR

Wer eine nahbare, gute und energiegeladene Band sucht, der wird bei Jungle auf jeden Fall fündig. Die Band schafft es, live die Fans abzuholen und es entsteht eine unvergleichbare Atmosphäre für die rund zwei Stunden Konzert. Genau das macht sie zu einer faszinierenden und zeitgemäßen Band in der Musiklandschaft.