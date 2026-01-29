Vergessene Nachrichten – Was kam zu kurz?

/ Mona Wölpert / Bild: M94.5

Ukraine, Gaza und Trump und mehr haben 2025 die Nachrichten dominiert. Aber über welche Themen wurde 2025 zu wenig berichtet?

Nachrichten informieren, doch sie lassen auch Lücken. Während manche Themen über Wochen die Schlagzeilen dominieren, verschwinden andere schnell aus dem medialen Fokus oder werden gar nicht erst aufgegriffen. Diese Auswahl folgt keiner Zufälligkeit, sondern bestimmten Mechanismen, Routinen und Machtverhältnissen.

In dieser Folge der Fußnoten gehen wir den Fragen nach: Nach welchen Kriterien werden Nachrichten ausgewählt? Warum geraten bestimmte Konflikte und Krisen trotz ihrer Tragweite aus dem Blick der Öffentlichkeit? Und welche Nachrichten kamen im vergangenen Jahr zu kurz?

Dafür führen wir ein Gespräch mit unseren Redakteur:innen, die jeweils ein Thema mitbringen, das ihnen ein Anliegen ist, sowie mit Wissenschaftlerinnen und Politikerinnen. Gemeinsam werfen wir so einen genaueren Blick auf zwei aktuelle Beispiele, die medial zu kurz gekommen sind: den anhaltenden Krieg im Sudan und den Grenzkonflikt an der polnischen Grenze. Als Expert:innen zum Thema Sudan kommen Dr. Salma Abdalla, Politikwissenschaftlerin an der Norwegian University of Life Sciences mit Schwerpunkt Friedens- und Konfliktforschung zu Sudan, sowie Hager Ali, wissenschaftliche Mitarbeiterin am GIGA-Institut in Hamburg, zu Wort. Für das Thema Grenzkonflikt konnten wir mit Knut Abraham, Bundesbeauftragter für deutsch-polnische Zusammenarbeit und Peter Oliver Loew, Direktor des Deutsch-Polnischen Instituts in Darmstadt, sprechen.

Recherche und Interviews: Regina Steer, Benjamí Puchtinger Regàs, Philipp von Praun, Amelie Auweiler und Lucas Ott

Schnitt: Philipp von Praun, Amelie Auweiler und Lucas Ott

Moderation, Postproduktion und Sendeleitung: Mona Wölpert

Bei den Fußnoten nähern wir uns zusammen mit spannenden Interviewgäst:innen und Expert:innen gesellschaftlichen oder politischen Themen an, die diese Woche zu kurz kamen. Wir beleuchten Hintergründe, zeigen unterschiedliche Perspektiven auf und sprechen mit Betroffenen – statt nur über sie zu berichten. Die Fußnoten gibt es überall, wo es Podcasts gibt!

