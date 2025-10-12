Unverwüstliche Staubsaugerbeutel im Miniformat

/ maxw / Bild: M94.5



Kortex 12.10.2025

Kortex – das Wissensmagazin berichtet immer sonntags über aktuelle Forschung und brandheiße Themen aus der Wissenschaft. Das geht runter in einem Schluck, prickelnd und frisch – daher: Wissen auf Ex!

“SO SCHMOLLL…” das sind die kleinen Bärtierchen, unterzerstörbare Kampfmaschinen, die uns wahrscheinlich alle überleben werden. Vielleich erhöht unsere Überlebenschance ja aber neue Erkenntnisse in der Humanmedizin zum Thema Herzstillstand. Da haben wir News für euch. Aber wer weiß, vielleicht ist eure innere Uhr ja bereits abgelaufen… wie es da für euch weitergehen könnte, erfahrt ihr in unserem Beitrag zu Zirkadianen Uhren.

Wer also noch ein bisschen Zeit übrig hat, kann ein bisschen Eier kraulen (aber natürlich nicht das was ihr jetzt denkt…). Wir sprechen natürlich von Hühnereiern! Da wirds aber in Zukunft nur noch die Weißen geben. Warum die Braunen langsam verschwinden, erfahrt ihr hier bei Kortex.

Beteiligte Redakteur*innen:

Moderation : Max Winkler

Redaktion : Hannah Schillok, Pavel Fridrikhs, Max Winkler

Sendeleitung: Max Winkler

Quellen Wissensnews:

Nobelpreis für Physik geht an Quantenforscher John Clarke, Michel Devoret und John Martinis – DER SPIEGEL

Vier zentrale Klimakomponenten destabilisieren sich – TUM

Ursache für den plötzlichen Herztod gefunden? – 3D-Bildgebung enthüllt selektive Störwirkung von Narbengewebe im Herzmuskel – scinexx.de