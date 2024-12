Trotz schlechter Aussichten – die Kultur in München bleibt

/ Jasmin Kettenstock

Das Kulturmagazin SektMate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.

Mit den eisigen Temperaturen da draußen kommen auch schlechte Zeiten auf die Kultur zu. Dazu hören wir heute, wie die Initiative „München ist Kultur“ versucht den geplanten Finanzkürzungen entgegenzutreten. Wieso Kultur auch für die soziale Teilhabe wichtig ist, kann man am Kulturwunschbaum erkennen, der benachteiligten Kindern wünsche erfüllen will und auch in der Ausstellung zur Kolonialzeit im Hotel „Fünf Kontinente“ wird der wichtige Aspekt der Aufarbeitung thematisiert. Auch die Bedeutung kleinerer Kinos wird heute bei SektMate angesprochen.