TIAVO IM TECHNIKUM

/ Julie Dissou / Bild: Juno Graner

Am 24.01 brachten Tiavo die Wände des Technikums zum Zittern. Die Band konnte man zuvor in Hallen wie dem Amper oder der Milla antreffen. Doch im Technikum waren sie zuvor exklusiv als Vorband. Deswegen war dieses Konzert wohl bis zu diesem Zeitpunkt ihre größtes in München. Diesmal wurden sie von Udo West und GbR unterstützt.

BILD: Juno Graner

Lead Sänger Leandros nannte München die inoffizielle Hauptstadt Tiavos und das ist nicht schwer zu glauben. Schon als Tiavo mit ihren ikonischen TV-Köpfen auf die Bühne trat war die Energie im Raum fast greifbar. Die Menge kannte jeden Song und war von Anfang bis zum Ende komplett dabei. Während die Menge von Udo West zum Anfang des Konzertes eingeheizt wurden, hielt GbR die Menge warm durch die Bühnenumbauten hindurch.

Es war nämlich nicht nur ein normales Tiavo Konzert. Es war Teil eines Abschlusses und eines neu Anfangs. Für das letzte Jahr war Tiavo mit ihrem Album “Absolute Gewinner” auf Tour. Dieses Jahr veröffentlichen sie ihr neues Album “Hotel Tiavo”. So hatten ihre Münchner Fans die Ehre, noch ein letztes Mal ihr altes Album mitzuerleben und zugleich erste Teile des neuen Bühnenbildes und der Setliste für die kommende Tour “Hotel Tiavo” zu sehen.

Das führte zu einem Konzert in zwei Teilen. Der erste Teil bestand aus Udo West und der bereits bekannten Setliste aus ihrer Absolute Gewinner Tour. Dieser bestand zum größten Teil aus energetischen Songs, zu denen man leicht mittanzen konnte. Dann wurde der Umbau bekannt gegeben. Während GbR die Menge mit einer Mischung aus eigenen Songs und Covern die Menge warmhielt, wurde hinter ihnen, versteckt durch Vorhänge, die Bühne verwandelt.

Am Ende ihres Sets wurde das Licht abgedunkelt und Spannung füllte den Raum. Endlich war es soweit: Der erste Geschmack darauf was Fans auf der neuen Tour von Tiavo erwarten können. Ein Neon Schild leuchtet in einer Ecke der Bühne. Der Schriftzug Hotel Tiavo flackert über den Köpfen der versammelten Menge. Blaue Lampen sind auf dem Rest der Bühne verteilt, zwischen denen die Band aufgestellt ist. Lead Sänger Leandros schreitet auf die Bühne. Den gewohnten Anzug ausgetauscht mit einem Kostüm angelehnt an Micheal Jackson.

Bild: Juno Graner

Hier beweisen Tiavo, dass sie auch anders können, mit Songs wie “Kein Kokain”. In einer Rede vor dem Song thematisiert Leandros seine eigenen Kämpfe mit sucht und spricht anderen wie ihm Mut zu. Er geht in anderen kurzen Ansprachen auch auf sein Leben vor Tiavos großem Erfolg ein. Zum Abschluss heben sie die Energie dann wieder und verabschieden ihre Fans mit ihren absoluten Favoriten.

Eines hat dieser Abend bewiesen: Tiavo wissen wie man eine Show ablegt und Fans können sich auf mehr ihrer Liveauftritte freuen. Im Oktober steht nämlich direkt der nächste Meilenstein in München an, mit ihrem Konzert in der Muffathalle.