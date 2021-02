The World’s First World Wide Web World Tour

/ Miriam Liesting / Bild: Chris Casella

Eine digitale Welttournee? Das kann sich wohl nur die Band „The Hives“ ausdenken. Seit 25 Jahren rocken sie die größten Bühnen dieser Welt und jetzt auch das M94.5 – Interview. Darin erzählen sie uns unter anderem mehr über ihre Live-Konzerte und geplante neue Musik.

„The Hives“ im Interview

Der Frontmann, genannt Howlin‘ Pelle, und sein Bruder Nicholaus Arson hatten vor dem Interview noch eine Bandprobe. Ganz schön schwierig ist so eine Probe in Zeiten von Corona. Allerdings wird man dadurch auch kreativ. So entschieden sich die fünf Bandmitglieder dafür, auf virtuelle Welttournee zu gehen.

50.727 missed calls

Am 30. Januar spielten sie das Abschlusskonzert in ihrem Heimatland Schweden. Insgesamt waren sie per Stream in sechs Städten zu Besuch und rockten aus ihrem Studio-Set-Up live in den Wohnzimmern dieser Erde. Professionelle Kamera- und Lichttechnik sorgten für echte Konzertvibes und das Highlight für viele Fans: Die Interaktion mit der Band während der Show. Die Jungs spielten eingesendete Audios der Zuschauer:innen ab und telefonierten sogar mit einigen. Am Ende der Tournee zeigte das Handy der Band laut eigenen Angaben über 50.000 verpasste Anrufe an. Ein paar glückliche Fans wurden nach den Shows auf ein kurzes Pläuschchen zurückgerufen. Das Spin Magazine hat „The Hives“ 2006 wohl nicht umsonst zur ‚besten Liveband der Welt‘ ernannt.

Oh Lord! When? How?

Das fragen sich wohl viele Fans der schwedischen Alternative-Rockband im Hinblick auf neue Musik. Vor 25 Jahren erschien die gleichnamige Debut-EP. Entdeckt vom Oasis-Manager stand ihnen eine große Karriere bevor. Und die haben sie definitiv hingelegt. Klassiker wie „Tick Tick Boom“ oder „Hate To Say I Told You So“ sind weltweit bekannt.

Seit knapp neun Jahren ist es allerdings still geworden im Studio der Band. Ob da nochmal neue Musik released wird? JA! Am liebsten würden die Musiker schon dieses Jahr zwei neue Alben veröffentlichen. Aufnehmen wollen sie es aber in den USA und aufgrund der momentanen Reisebeschränkungen könnte sich das ganze Projekt noch etwas verzögern. Bis dahin sind für den Sommer einige Gigs auf Festivals wie dem Hurricane oder Southside Festival geplant. Auch eine Europa-Tour im Herbst steht schon in den Startlöchern. Vielleicht schauen sie da auch in München vorbei, wir drücken die Daumen!