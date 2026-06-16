THE GONG RINGS ON – DOOM GONG BALD IN MÜNCHEN

/ Andre Anthony Foster / BILD: Jo Morecraft

Kein Genre ist ihnen Fremd. Die 7-köpfige Band aus Louisville, USA, DOOM GONG, kommt zum ersten Mal nach München zum Import Export – und bei gutem Wetter dann sogar auf der Open Air Stage!

Psychedelia ist eigentlich ihr Hauptgenre, aber sie beschränken sich selten darauf, nur eine Psych-Band zu sein. Die relativ junge Band (gegründet 2023) ist ständig an der Arbeit mit 3 Alben, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden, somit hatten sie auch die Zeit, ihr eigenes Genre zu erfinden: Denim Psych. Daraus besteht eine bunte Mischung aus genres wie Psychedelic, Bedroom Pop, Jazz Fusion und viel mehr. Das kann man sofort aus ihrem letzten Album “MEGAGONG” erkennen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

MEGAGONG – MUSIK DIE KEINE GRENZEN KENNT

In MEGAGONG bestehen Track Highlights mit verschiedenen tollen Vibes, aber alles aber verbunden mit einem psychedelischen Atmosphäre. Am Anfang beginnt das Album mit schönen idyllischen Harmonien, die man in “Never Crossed My Mind” zum Beispiel hören kann. Ab “The Perilous Rise” geht es aber richtig ab mit einer krasseren Mischung aus härteren Elektronik und viel Distortion, die zu einer magischen Sensation führen. Das ist auf jeden Fall ein Album, das man live nicht verpassen kann.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren DOOM GONG live bei KEXP

BLOOD SWEAT AND LOTS OF DENIM

Ein einzigartiges Genre führt auch zu einzigartigen Live-Auftritten, die man nicht verpassen kann. Zum Glück gibt es in München noch Platz dafür. Am Dienstag der 23.06 um 19:30 kommt DOOM GONG zum Import Export, und mit klarem Himmel sogar auf der Open Air Bühne! Es wird auf jeden Fall knallen. Tickets gibt es auf rausgegangen. Das Konzert wird präsentiert von SKURREAL und M94.5.