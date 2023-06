/ Markus Lenhardt / Bild: ©Filmfest München

Der Ozean übt mit seinen Höhlen und Schluchten eine besondere Faszination auf Taucher:innen aus. So auch auf Regisseur Maximilian Erlenwein, der seinen neuesten Thriller The Dive in diesem Setting anlegt. Zwei Schwestern, die es genießen, abzutauchen und sich plötzlich in einer aussichtslosen Situation wiederfinden.

In dem Survival-Thriller wollen die Schwestern Drew (Sophie Lowe) und May (Louisa Krause) an einem perfekten Tag ihrem großen Hobby, dem Tauchen, nachgehen. Sie suchen sich eine Bucht und beginnen den Tauchgang. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen wird May in der Unterwasserwelt von einem Felsblocken eingeklemmt. Ihre Schwester muss sie so schnell wie möglich retten und bringt sich dabei auch selbst in Gefahr.

„Ich habe durch den Film das Tauchen wieder ein bisschen neu entdeckt“ Maximilian Erlenwein über seine Leidenschaft zum Tauchen



Interview mit Maximilian Erlenwein zu The Dive vom 27.06.2023

Die Höhle in der Tiefe

The Dive zeigt das klassische Konzept eines Survival-Thrillers in einem speziellen Gewand. Denn besonders beeindruckend sind die Bilder, die Regisseur Maximilian Erlenwein uns präsentiert. Das täuscht darüber hinweg, dass die Geschichte des Filmes wenig überrascht. Die Handlung ist nicht besonders tiefsinnig und vorhersehbar. Nichtsdestotrotz hat der Film eine beeindruckende Unterwasserwelt zu bieten, die ihn zu einer Augenweide macht. Die Taucherinnen bieten zudem einen dauerhaft klaren Fokus im ruhigen Meer, der dabei hilft, die Zuschauer:innen einzufangen. So gelingt es Erlenwein auch, die Panik und Hilflosigkeit der Schwestern zu vermitteln.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Der Trailer zu The Dive

Bedrückende Einsamkeit

Die vollständige Wirkung entfaltet The Dive jedoch durch die beiden Hauptdarstellerinnen Louisa Krause und Sophie Lowe, die es schaffen, die Panik unter Wasser auf das Publikum zu übertragen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Handlungsweise von Drew, denn sie geht den Unfall, rational anstatt panisch an. Diese nachvollziehbaren Abläufe machen sie nahbar und helfen dem Publikum dabei, Empathie zu entwickeln. Im weiteren Verlauf haben die Schwestern Halluzinationen oder Erinnerungsfetzen, die eingeblendeten werden. Damit tauchen wir mit ihnen in ihre Psyche und ihre Familiendramen ab. Durch die enge Geschwisterbeziehung schafft es der Film, die Zuschauer:innen emotional zu erreichen. Das Zusammenspiel dieser diversen Faktoren macht The Dive zu einem gelungenen Survivalthriller.

The Dive läuft noch am 01.07.2023 um 22 Uhr auf dem Filmfest München.