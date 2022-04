Irischer Post-Punk in München

/ Sophia Gross / Bild: Oscar J Ryan

Lauter Post-Punk schallt aus den Lautsprechern, die Stimmung ist aufgeheizt und an irischen Flair wird nicht gespart: Die Band The Clockworks spielt am 25.04 im Heppel & Ettlich in München.

Von der kleinen Küstenstadt in die große Musikmetropole

Durch ihre gemeinsame Liebe für die Musik hat die vierköpfige Truppe ihre Band The Clockworks in Galway, Irland gegründet. Seit 2019 leben die Musiker aber in London. Zusammen mit Bands wie Fontaines D.C. und The Murder Capital erobern sie die Post-Punk Szene unserer Zeit. Das zeigt sich auch an der Unterstützung, die die Gruppe schnell von den Medien bekommen hat. Selbst beschreibt die Band sich aber als die Punkrock Version der Band The Streets.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren The Clockworks – “Throw it all away”

Oasis Energy

Die beste Probe seit den frühen Oasis – das liefern The Clockworks ab. Zumindest meint das der Musik-Gigante Alan McGees (Gründer des Plattenlabels Creation Records) und er muss es wohl wissen, denn er hat die legendäre Band Oasis damals entdeckt. Bei der Probe von The Clockworks ist der Frontmann James McGregor mit einer solchen Dynamik aufgetreten, dass es nicht nur McGee vom Hocker gehauen hat sondern mitsamt auch das Mikrofon. Denn McGregor hat mit so einer Intensität performt, dass er seinen Mikrofonständer zerbrochen hat. Wer sich aber selbst ein Bild von dieser unschlagbaren Energie machen möchte kann sich freuen, denn The Clockworks stehen am 25. April im Heppel & Ettlich auf der Bühne!

The Clockworks im Heppel & Ettlich

Montag, 25. April 2022

Einlass: 20:00 Uhr

Preis: 18,50 €

Tickets findet ihr zum Beispiel auf Ticketmaster.

Präsentiert von M94.5