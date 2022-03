Eine Bühne für FLINTA+-Artists in München

We are subjects im Import/Export

/ Naim Schleicher / Bild: Sonja Bencker

Mit we are subjects startet ein neues Event für elektronische Musik in München, mit und für FLINTA+. Am 12. April, Live im Import/Export!

Seit jeher schon wird elektronische Musik stark von Cis-Männern dominiert. Dass Person mit anderen Geschlechteridentitäten ähnliche Aufmerksamkeit bekommen, ist dagegen eher eine Seltenheit. Julia Bencker will das ändern: Mit dem Showcase-Event we are subjects bietet sie eine Plattform für FLINTA+ (Female Lesbian Inter Non-Binary Trans Agender +more)-Produzentinnen in Süddeutschland. In regelmäßigen Abständen werden NewcomerInnen* der Elektromusik-Szene auftreten, dazu gibt es auch noch Lesungen und alles mögliche an Performances von FLINTA+-Artists.

Bühne frei!

Am 13. April geht das Event in die erste Runde um 20 Uhr im Import/Export. Wer neugierig ist, kann sich in dieser Spotifyplaylist einen kleinen Vorgeschmack vom Line-Up holen. Bei we are subjects werdet ihr diese Künstlerinnen sehen:

Juc Julia Bencker ist der Kopf hinter we are subjects. Seit 2019 veröffentlicht sie Musik als Juc. Aufgrund ihrer Liebe zu elektronischer Musik möchte sie einen Ort bieten, an dem ProduzentInnen* sich künstlerisch entfalten können, sich nicht verstellen müssen.

Polygonia Lange Zeit schon befasst sich Lindsey Wang mit verschiedenen Kunstformen rund um Musik. Ihr angereichertes Wissen kombiniert die Künstlerin zu einem Mix aus Deep Techno, Downtempo und Ambient.

Bild: Kimi Gutierrez

we are subjects im Import/Export//Line-Up: Juc, Polygonia

am 13. April

Beginn: 20:00 Uhr

Tickets: 7 – 15€

Präsentiert von M94.5