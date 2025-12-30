The Ace of Hearts – Madison Cunningham im Interview

/ Andre Anthony Foster / Bild: Sean Stout

Madison Cunningham ist schon seit einem Jahrzehnt aktiv als experimentelle Folk-Künstlerin und hat in den letzten Jahren einen besonderen Ruf bekommen. Darunter hat sie auch zahlreiche Grammy Nominierungen und einen Gewinn bekommen. Am strahlenden Morgen in Kalifornien schaltet die Folk-Künstlerin bei uns zu und diskutiert mit uns ihr neues Album Ace sowie ihre kommende Tour zum Album. Das Interview wurde von den Redakteur:innen Andre Foster und Eda Estelle Geggerle durchgeführt.



Interview mit Madison Cunningham auf Englisch

Schon seit ihrem ersten Album Authenticity, das 2014 veröffentlicht wurde, kann Madison Cunningham Musik nicht loslassen. Das Folk-Genre liegt ihr besonders am Herzen und in ihrer Karriere vermischt sie ständig andere Genres wie Rock, Americana und Jazz damit. Ihre Texte ermitteln eine Sanftheit, die sie für diejenigen zugänglich macht, die Trost suchen und ihre Komplexität weckt dabei den Drang weiterzuhören. All dies wird durch die lebendigen Instrumentale verwoben, die sofort ein intimes Gefühl auslösen.

Eine warme, emotionale Performance von Madison Cunningham.

Heartbreak ist kein fremdes Thema für sie und steht auch im Mittelpunkt ihres neuen Albums Ace. Hierin schreibt sie über die Lehren und Reflexionen aus einer kürzlich erfolgten Scheidung. Ihre luftige Stimme strahlt eine Fragilität aus, die unnachahmlich ist. Dies wird von der rohen und zarten Instrumentierung, die von Holzblasinstrumenten geprägt ist, wunderbar ergänzt. Ace ist ihr erstes Album, bei dem sie auch bei der Produktion intensiv mitarbeitet, etwas, das Ace sehr spürbar macht.

Ace von Madison Cunningham auf Spotify.

Im Januar geht es schon los mit ihrer internationalen Tour. Ab Februar kommt sie nach Deutschland und spielt am 22. Februar im Technikum in München. Tickets gibt es auf Eventim. Das Konzert wird von M94.5 präsentiert.