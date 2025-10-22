Post-Angels of Electronic Music – Jadu Heart im Interview

/ Andre Anthony Foster und Veronika Wagner / BILD: ZART Agency

Das britische Elektronik-Duo Jadu Heart, bestehend aus Diva Jeffrey und Alex Headford, erweitert seit langem die Grenzen der Instrumentierung und präsentiert derzeit seine einzigartige Mischung aus Synthesizern und traditionellen Instrumenten in ganz Europa. In unserem Interview mit Diva Jeffrey gibt sie weitere Einblicke in die gemeinsame Reise des Duos.



Diva aus Jadu Heart im Interview. Auf Englisch.

Die ersten gemeinsamen Schritte gingen sie während ihres Musikstudiums am British and Irish Modern Music Institute (BIMM) in London. Im Rahmen eines Uniprojekts gründeten sie ihre gemeinsame Konzeptband.

2016 startete ihre musikalische Reise mit dem Debütalbum Wanderflower. POST HEAVEN ist nun schon ihr viertes Album, welches im Frühling 2025 erschien. Innerhalb von 12 Songs tauchen wir in ihre Gefühlswelt nach und während der romantischen Trennung des Duos ein.

Diva Jeffrey und Alex Headford aus Jadu Heart. BILD: ZART Agency

Ihr introspektiver Stil in POST HEAVEN zeichnet sich durch eine harmonische Mischung aus elektronischen Gitarrensounds und melancholischer Atmosphäre aus. Einflüsse des Shoegaze lassen sich ebenfalls in ihrem träumerischen, glitchy Sound erkennen. Grundsätzlich ist ihre Musik von Experimentierfreude und Elementen der alternative Pop und Indie Rock geprägt.

Momentan ist Jadu Heart mit POST HEAVEN auf Tour, sie starteten in den USA. Am Samstag, den 01.11, könnt ihr euch in der Roten Sonne um 19 Uhr live von ihrer Musik überzeugen lassen. Tickets für das Konzert kann man hier bestellen. Das Konzert wird präsentiert von M94.5.