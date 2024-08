Sziget 2024

/ Theresa Detterbeck,Caroline Schubert und Zita Zeitler / Bild: M94.5/Caroline Schubert

Drei M94.5 Reporterinnen berichten live vom ungarischen Musikfestival Sziget. Wir, Caro, Zita und Thesie erzählen hier vom 07.-12. August von unseren Erlebnissen, nehmen euch mit Backstage, interviewen Künstler:innen und erkunden mit euch die “Island of Freedom”.

Los gehts!

Thesie – und ihr erstes Festival

Ich war noch nie auf einem Festival – und dann geh ich zum Start gleich mal sechs Tage in Budapest alleine zelten. Ob ich wahnsinnig bin? Das habe ich mich auch gefragt, als heute morgen um vier Uhr mein Wecker geklingelt hat. Bepackt mit einem Rucksack größer als ich selbst (so ein Zelt braucht so viel Platz!) starte ich mit Caro im Zug Richtung Budapest – ich bin gespannt.

Caro – und die ungarischen Wörter

Im Zug haben Thesie und ich erstmal nochmal geschlafen. Ich hab gestern last minute noch bis halb zwei gepackt, dass hat für wenig Schlaf gesorgt – gute Startbedingungen für fast eine Woche Festival würde ich sagen. Aber ich freu mich! Zur optimalen Vorbereitung hat mir meine Mama noch die wichtigsten ungarischen Wörter mitgegeben – wie waren die jetzt nochmal? Szia bzw. Szervusz (na das kennt man aus Bayern ja noch so halb) für Hallo, Viszlát oder Sziasztok für Tschüss und Köszi für Danke. Mal schauen wie lang ich die mir merken kann…

Zita – der alte Hase

Als leidenschaftliche Sziget-Gängerin und Ungarin habe ich natürlich Heimvorteil. First things first habe ich heute unsere Tickets gegen Armbänder eingetauscht, schonmal die Lage ausgecheckt und Thesie und Caro vom Zug abgeholt.

Ich bin sehr gespannt, was die Mädels sagen und platze fast vor Vorfreude. Ich fühle mich ein bisschen, als würde ich den Mädels ein Meme zeigen und sie die ganze Zeit anstarren, wann sie denn endlich lachen. Aber jetzt erstmal ab zu Tom Odell!

Bild: Zita Zeitler

1. Tag – Mittwoch

Thesie – überwältigt

Der erste Tag war voll von Eindrücken – Caro und ich waren erst mal ziemlich geflasht. Das Sziget ist bunt, laut und fröhlich. Um jede Ecke kann man etwas Neues entdecken und soo viel lernen: Origami falten und Blumeneinpflanzen, K-Pop tanzen und schminken, archäologische Funde Budapests untersuchen und, und, und… da ist man schon den ganzen Tag beschäftigt ohne einen einzigen Musikact gesehen zu haben!

Thesie und Zita beim ungarische Tänze lernen. Bild: Caroline Schubert

Caro – entdeckt musikalisch Neues

Musikalisch sind wir mit Tom Odell & einem geilen Set von FISHER auf der Main Stage gestartet – nach diesem großen Einstieg haben wir mit Royel Otis eine bei uns unbekanntere Band aus Australien entdeckt – hört mal in deren Song „kool aid” rein! Eine absolute Empfehlung gilt auch für Marc Rebillet, mit dessen wilder Show wir unseren Abend beendet haben – einzigartig.

2. Tag – Donnerstag

Thesie – angekommen

Nacht eins ist geschafft – und ich bin inzwischen vorsichtig optimistisch, dass ich das nicht nur überlebe, sondern das ganze sogar ganz lustig werden könnte. Auf dem Sziget sind keine Gaskocher erlaubt – deswegen gab es zum Frühstück overnight oats (freut euch auf ein “What I eat in a day – Festival-Schwaben special auf tiktok!)

Meinen Vormittag habe ich genutzt, um das Gelände zu erkunden. Was mich überrascht hat: es gibt hier unter anderem kostenlose Psycholog:innen, Beratungsangebote zu persönlichen Problemen und Krankheiten wie HIV. Super Angebot, finde ich! Mehr unabsichtlich habe ich gleich noch die medizinische Infrastruktur getestet: ich bin in eine Scherbe gestiegen und wurde gleich ins Medizinzelt verwiesen. Props an die Organisation, das klappt hervorragend!

Mittags haben wir uns zu dritt im Pressebereich getroffen, dann ging es an die Arbeit: Reels mit den besten Festivaloutfits & Dancemoves der Besucher:innen, unser „what I eat in a day Festival Edition“ stand an, und es gab eine Liveschalte in die Hörbar. Außerdem konnten wir uns ein Interview mit Bukahara sichern!!! Das könnt ihr auch im Artikel nachhören: Die Challenge, die Leute zu begeistern.

Soufian Zoghlami von Bukahara im M94.5-Interview. Bild: Caroline Schubert

3. Tag – Freitag

Zita – die (Boots-)Party des Jahres

Nach einer kurzen (verkaterten) Live-Schalte machen Caro und ich uns auf den Weg zum Sziget Steg, wo die Boote andocken können (ja es gibt einen extra Eingang für Boote!). Auf dem Party-Boot angekommen versuchen wir uns erstmal an diesem berühmt berüchtigten “Konterbier”, stellen aber ziemlich schnell fest, dass die Musik alleine uns schon genug energy boost gibt – auch ganz ohne Alkohol.

Blick auf das ungarische Parlament von der Sziget Bootstour. Bild: Caroline Schubert.

Die Vibes stimmen, die Leute haben Bock und die DJs geben ihr Bestes. Wir nutzen noch kurz die Bean Bags und die Klimaanlage in der untersten Etage aus, gehen dann aber ziemlich schnell auf das oberste Deck, wo die eigentliche Party steigt. Wir tanzen uns die Füße wund und genießen die wunderschöne Aussicht. Die Bootsparty bietet nämlich nicht nur gute Musik, sondern ist gleichzeitig eine Tour auf der Donau. Das wichtigste dabei ist, jeder einzelnen Person auf jeder der 6 Brücken, unter denen wir durchfahren, vehement zu winken.

Nach vier Stunden beendet dann der DJ “Kungs” unsere kleine Bootstour mit einem hammer Set und wir eilen zurück zum nächsten Konzert. Stormzy. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, geht nicht, sondern RENNT zum nächsten Kartenverkauf für ein Stormzy Konzert, denn das muss man einfach erlebt haben. Die Energie, die der Mann auf die Bühne bringt ist unbeschreiblich. Was ich sagen kann ist: es flossen Tränen (man munkelt es waren meine), er hat meine Hand berührt (sie wird nie wieder gewaschen) und den Rest, den müsst ihr einfach selbst erleben. 🙂

Thesie – Erholung und musikalische Entdeckungen

Während Caro und Zita die Atmosphäre auf dem Boot genießen, gönne ich mir einen Vormittag Erholung im Gellértbad – Budapest wird nicht umsonst auch die Stadt der Bäder genannt: über den über 120 Quellen um die Stadt wurden schon im 16. Jahrhundert Thermalbäder errichtet. Aktuell gibt es neun Thermen in der Stadt – einen Besuch kann ich nur empfehlen!

Nachmittags geht es für mich auf musikalische Entdeckungsreise. Weil ich kaum Acts kenne lasse ich mich treiben und verlasse mich auf die Empfehlungen anderer Festivalbesucher:innen. Meine musikalischen Highlights:

Liberato ist ein italienischer Sänger, der auf Neapolitanisch singt. Seine Identität ist unbekannt – die ganze Band ist mit schwarzen Masken aufgetreten. Die Tracks sind eine Mischung aus Dance und Singer-Songwriter Pop; sie sind eingängig und bringen die Sziget-Crowd zum tanzen!

Eskorzo aus Granada sind Pioniere des ‘mestizo’. Die Spanische Band vereinen Afrobeats mit Funk, Jazz, Rock, Punk und Reggae. Perfekt für einen Sommertag!

Schlussapplaus für Liberato. Bild: Caroline Schubert.

4. Tag – Samstag

Caro – Pressearbeit

Der Samstag startet mit einer Pressekonferenz mit dem CEO und dem Programmdirektor des Sziget, Tamás Kádár and József Kardos. Sie erklären uns die harten Fakten über eines der internationalsten Festivals der Erde: über 400 Konzerte in 6 Tagen, Künstler:innen aus über 60 Ländern und Besucher:innen aus mehr als 100 Nationen. Das Sziget findet dieses Jahr zum 30. mal statt (Happy Birthday Sziget an der Stelle!). Was als “Gathering of Friends” (Tamás Kádár) mit ca. 40.000 Besuchenden begonnen hat, hat sich inzwischen zur zehntgrößten ungarischen Stadt entwickelt: mit 400.000 Sziticens! Zum Start in eine neue Ära wird das Sziget Festival für nächstes Jahr größere Veränderungen erfahren – damit es auch niemanden langweilig wird. Mehr dazu hört ihr auch morgen (Montag) in der Hörbar.

Something that makes Sziget different from other festivals [it is] one of the most international festivals on earth. […] This open mindset generates a very different atmosphere than any other music festival Tamás Kádár, CEO of Sziget

Neben der Pressekonferenz führen wir heute Interviews mit Volunteers und deren Verantwortlichen. Auf dem Sziget arbeiten nämlich über 700 freiwillige Helfer:innen! Was die so machen und warum man sowas tut, das könnt ihr am Dienstag in der Hörbar hören.

Der Koordinator der Media Crew der Volunteers, Bence, im Interview mit Zita. Bild: Caroline Schubert.

Nachdem ich mir die Nacht von Freitag auf Samstag die Seele aus dem Leib und die Füße wund getanzt hab (Persönliches Highlight: badfocus aus Prag) geht es am Samstag mit musikalischen Highlights weiter. Nachdem ich noch fix ein Freundschaftsarmband gebastelt hab, tanzen wir zu Bebe Rexha. Und wie die abliefert. Perücken fliegen (ihre eigene) und ein Dancebattle mit Menschen aus der Crowd gibt es auch!

Martin Garrix beendet den Abend auf der Main Stage. Die Bühnenlichtshow ist phenomenal und die Menge rießig! Und die darf auch direkt selber ein Lied anstimmen. Gleich zweimal fällt leider die Technik aus und die Stille – die überbrückt man am besten mit “Hey hey babyy (hu ha) I wanna know if you be my girl”.

Thesie – ein Festival für mehr als nur Musik

Das Sziget lebt von seiner Atmosphäre. So viel ist mir inzwischen klar: die großen Acts sind wichtig, ja – aber dieses Festival geht um viel mehr. Viele Menschen, mit denen man spricht, kommen wegen der internationalen Community und den Werten, die das Sziget vertritt. Ich nutze meinen Samstagvormittag (nach einem erfrischenden Bad in der Donau am Sziget-Strand) um die Atmosphäre aufzusaugen und will einmal alles zu testen, was man sonst so mitnehmen kann. Ein Versuch, der zum scheitern verurteilt ist: Neben den Konzerten gibt es hier 400 weitere Events; Stände und Informationsangebote nicht eingerechnet.

Eine innovative Tanzperformance zieht mich zunächst in den Art Garden. Dort würde ich am liebsten alles ausprobieren – malen mit der ungarischen National Art Gallery, Taschen aus alten Festivalbannern nähen, Pflanzkurse besuchen und meine eigene Festivalpflanze versorgen…. Ich entscheide mich zu lernen, eine Origami-Rose zu falten. Bei Douglas bekomme ich anschließend das richtige Festivalmakeup (viiiel Glitzer!), auf den “Future Grounds” spiele ich mit Zita interaktive Spiele zum Thema Klimawandel. NGOs informieren an Ständen über ihre Arbeit. In der traditionellen Jurta lernen wir über ungarische Gebräuche, und im Gamelandhub fühle ich mich als Karten- und Brettspielenthusiastin direkt wohl. Sich einfach treiben lassen – so kann man auf dem Sziget den ganzen Tag verbringen. Und überall trifft man nette Leute!

In der traditionellen Jurte sitzen Frauen und Männer auf unterschiedlichen Seiten. Bild: Caroline Schubert.

5. Tag – Sonntag

Thesie – Den letzten Tag genießen

Das Sziget besitzt einen eigenen Donaustrand. Er ist direkt neben meinem Camp und im Laufe der letzten Tage zu meinem Wohlfühlort des Festivals geworden. Ich war dort diese Woche in der früh erstmal den Schlaf aus den Augen schwimmen, mittags im Sitzsack mit Blick auf die Donau essen und in den Morgenstunden den Sonnenaufgang gucken… Heute verbringe ich denn ganzen Vormittag dort. Mit neuen Freund:innen, die ich im Camp kennengelernt habe, machen wir bis zum frühen Nachmittag Musik – ich kann nur empfehlen, Instrumente auf dieses Festival mitzunehmen.

Der Abend ist geprägt von musikalischen Highlights: Sam Smith liefert eine Show ab, die uns tatsächlich zu Tränen rührt. Zwei Neuentdeckungen möchte ich noch mit euch teilen: Fontaines D.C. ist eine irische Post-Punk Band. Die fünfköpfige Gruppe aus Dublin ist spätestens seit ihrem BRIT Award 2023 nicht unbekannt – für mich war sie aber ein überraschendes Highlight.

Die Chrystal Fighters haben mich sogar noch mehr mitgerissen. Die eineinhalb Stunden Konzert waren ein einziges Workout – denn bei deren Musik kann man gar nicht anders als zu hüpfen! Die halb baskisch halb englische Band überzeugt mit eingängigen Melodien und Texten, beeindruckendem Können auf ihren jeweiligen Instrumenten und einer Publikumsinteraktion, die sich sehen lässt. Live hat der Mix aus Techno, traditionellen Rhythmen und Instrumenten (zum Beispiel die baskische Schnabelflöte) noch mehr Power als auf den Aufnahmen – ein Reinhören in die Songs lohnt sich aber in jedem Fall!