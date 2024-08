Die Challenge, die Leute zu begeistern

/ Theresa Detterbeck / Bild: Zita Zeitler.

Tanzbare Rhythmen, eindringliche Texte, ansteckende Melodien – so klingt Bukahara. Im Rahmen des Musikfestivals Sziget in Budapest haben wir Soufian Zoghlami, Leadsänger der Band interviewt.

Die Bandmitglieder kommen aus Köln, haben sich im Musikstudium kennengelernt und mit Straßenmusik angefangen. Ihre Musik ist ein wilder Mix aus Einflüssen aus Nordafrika, Folk, Pop, Swing und noch mehr. Im deutschsprachigen Raum sind sie inzwischen sehr bekannt – nicht umsonst. Ihre Songs sind geprägt von mitreißenden Rhythmen und einprägsamen Texten, ohne dabei je langweilig zu werden. Bei einem Bukahara Konzert reicht es nicht, mit dem Kopf zu wippen – man möchte durchtanzen!

So geht es auch dem Publikum auf dem Sziget – nach einer Stunde euphorischen Hüpfens wird lautstark die Zugabe gefordert. Bukahara begeistert damit schon das zweite mal auf dem Festival in Budapest. Die deutsche Band spielt immer wieder mal im Ausland, auch in Ungarn waren sie schon. Im Interview spricht Soufian mit uns darüber, wie sie auf einem Festival im Ausland ein neues Publikum begeistern möchten.

Soufian Zoghlami im Interview mit Theresa Detterbeck. Dieser Beitrag wurde am 09. August 2024 in der Hörbar gesendet.