Sternspringer

/ Annkathrin Stich / Foto: Dominik Berchtold, OK Vierschanzentournee

Vier Schanzen, vier Springer mit Chancen auf den Gesamtsieg bei der Entscheidung der 68. Tournee am Dreikönigstag. Wer räumt den goldenen Adler ab, wer muss sich mit Weihrauch und Myrrhe trösten?

Die Schanze

Showdown ist heute kein Stall, sondern die 1941 erbaute Paul-Außerleitner-Schanze. Den Schanzenrekord hält übrigens Dawid Kubacki mit 145 Meter. Aufgestellt hat er ihn genau vor einem Jahr. Bis zu 26.000 Zuschauer passen in das Stadion. Wird es trotz fehlender österreichischer Chancen auf den Gesamtsieg voll, oder bleibt noch Platz für Ochs und Esel?

Die vier Weisen

… kommen nicht aus dem Morgenland, sondern sind 2020 deutlich internationaler unterwegs. Den höchsten Stern schwenkt der Pole Dawid Kubacki. Der amtierende Weltmeister auf der Normalschanze hat umgerechnet fünf Meter Vorsprung auf den Zweiten.

Marius Lindvik konnte die letzten beiden Springen gewinnen. Schon in Oberstorf zeigte er zwar den weitesten Sprung des Tages, wurde aber wegen eines Patzers im zweiten Durchgang insgesamt nur Zehnter. Mit 21 Jahren ist der Norweger übrigens der Jüngste des Quartetts.

Die deutsche Hoffnung liegt nach wie vor auf dem drittplatzierten Karl Geiger. Nach zwei Podiumsplätzen in seiner Heimat Oberstdorf und in Garmisch, folgte in Innsbruck ein ernüchternder achter Platz. Anders als andere deutsche Hoffnungsträger der vergangenen Jahre hat er nach dem Bergisel noch Chancen. 7,5 Meter beträgt sein Rückstand. In der Qualifikation gestern konnte er als 16. Platz jedoch noch nicht ganz überzeugen.

Beinahe punktgleich mit ihm ist der Vierte im Bunde: der Japaner Ryoyu Kobayashi. Als Sieger auf allen vier Schanzen im letzten Jahr und aktuell Führender im Weltcup ist er als Topfavorit in die diesjährige Tournee gegangen. Seit Beginn der 20er Jahre schwächelt er jedoch.

Die deutschen Duelle im Überblick

Gregor Deschwanden (SUI) vs. Pius Paschke

Simon Ammann (SUI) vs. Karl Geiger

Antti Aalto (FIN) vs. Markus Eisenbichler

Taku Takeuchi (JPN) vs. Stephan Leyhe

Stefan Hula (POL) vs. Constantin Schmid

Versucht nicht zu viel am Weihrauch zu schnuppern: der M94.5 – Liveticker ab 17:00.