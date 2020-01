Heiße Phase am Bergisel

/ Corinna Horn / Foto: Ingo Jensen, OK Vierschanzentournee

Die Vierschanzentournee geht in die heiße Phase. Nach den zwei Springen in Deutschland, steht heute das dritte und vorletzte Springen am Bergisel im österreichischen Innsbruck an.

Die DSV-Adler haben seit der letzten Saison gute Erinnerungen an die Bergiselschanze. Hier wurde Markus Eisenbichler vor Karl Geiger Weltmeister. Außerdem gab es für die deutschen Adler in allen drei Teamspringen Gold. So kann es heute gerne weitergehen.

Die Qualifikation

Der deutsche Hoffnungsträger Karl Geiger bestätigt einmal mehr seine starke Verfassung bei der dritten Station der Vierschanzentournee. Der Allgäuer sprang in der Qualifikation auf 131,5 Meter und wurde dritter. Der norwegische Gewinner aus Garmisch-Partenkirchen, Marius Lindvik (131,5 Meter), belegte Platz eins. Zweiter wurde der Österreicher Stefan Kraft (132,5 Meter). Der Tournee-Führende Ryoyu Kobayashi belegte mit seinem Sprung auf 130 Meter Platz fünf.

Neben Karl Geiger qualifizierten sich auch die fünf weiteren Athleten des Deutschen Skiverbandes für den Wettkampf der besten 50.

Die Deutschen Duelle im Überblick

Antti Aalto (FIN) – Pius Paschke

Stefan Huber (AUT) – Constantin Schmid

Maciej Kot (POL) – Markus Eisenbichler

Clemens Leitner (AUT) – Stephan Leyhe

Moritz Baer – Karl Geiger

Die dritte Station der Vierschanzentournee verspricht erneut Spannung im Duell um den Gesamtsieg Geiger – Kobayashi. Hoffentlich lässt das Wetter ein faires Springen am Bergisel zu. Der M94.5 Liveticker hier ab 14:00 Uhr!