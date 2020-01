New Year, new Winner?

/ Julia Kroth / Foto: Brigitte Waltl-Jensen, OK Vierschanzentournee

Next Stop: Garumisshupatenkiruhyen, so nennen die japanischen Springer den zweiten Stopp der 68. Vierschanzentournee. An der Großen Olympiaschanze verlief es für die sportlichen Vertreter des Land des Lächelns im letzten Jahr sehr gut. Doch dieses Jahr scheint ein Deutscher ihnen das gehörig vergeigen zu wollen.

Die Ausgangslage

1921 wurde am Gudiberg das erste Neujahrsspringen Garmisch-Patenkirchens ausgetragen. Einige Umbauten später geht die Vierschanzentournee an der Großen Olympiaschanze in ihre 68. Runde. Seit 2007 schickt eine der ältesten Schanzen die Springer von 60,4 Meter Höhe bei einer Neigung des Anlaufs von 35° in die Lüfte.

Nachdem die letzten Jahre für die deutschen Springer leider kein Erfolg auf dieser Schanze einzuholen war, könnte das dieses Jahr anders ausgehen. In der Qualifikation sprang die deutsche Hoffnung Karl Geiger deutlich auf den ersten Platz und auch Markus Eisenbichler ist unter den Top 5.

Die anderen Podestplätze sind in Rot-Weiß gefärbt. Der Österreicher Philipp Aschenwald sprang auf Platz zwei und die größte Konkurrenz, aus deutscher Sicht, Ryoyu Kobayashi auf den Dritten.

Die Deutschen Duelle im Überblick

Pius Paschke vs. Roman Koudelka (CZE)

Philipp Raimund vs. Jan Hoerl (AUT)

Martin Hamann vs. Michael Hayboeck (AUT)

Luca Roth vs. Kilian Peier (SUI)

Robin Pedersen (NOR) vs. Constantin Schmid

Viktor Polasek (CZE) vs. Stephan Leyhe

Sondre Ringen (NOR) vs. Markus Eisenbichler

Moritz Baer vs. Karl Geiger

Also Daumendrücken mit dem M94.5-Liveticker ab 14:00 für einen sportlich guten Start in das Jahr 2020!