Stellungnahme zum Auftritt von Serdar Somuncu bei M94.5

Anfang des Jahres war Serdar Somuncu zu Gast bei M94.5. Wir haben damals eine Version des Interviews veröffentlicht, in der frauen- und schwulenfeindliche Begriffe verwendet werden, die wir weder in der Live-Situation noch in den vielen Kommentaren ausreichend eingeordnet oder kommentiert haben. Das war falsch.

Wir sind ein Aus- und Fortbildungssender, der Verantwortung für seine Inhalte übernimmt. Und dazu gehört es, sich von menschenverachtenden Sichtweisen – egal ob in einer Kunstperformance oder jeden Tag auf der Straße – zu distanzieren.

Wir können nicht immer dieser Verantwortung gerecht werden – auch weil wir alle noch Journalist*innen in der Ausbildung sind. Berufliche Extremsituationen, in denen Moderator*innen und Journalist*innen mit der gesamten Bandbreite an Medienrealität, inklusive Personen des öffentlichen Lebens, die Medien auch als Spielball für ihre provokante Kunst verstehen, sollen und müssen geübt werden. Dadurch können wir lernen, angemessen und journalistisch korrekt zu reagieren.

Unabhängig von Ausbildung, Expertise und Grad an Professionalität unserer gesamten Redaktion möchten wir in Anbetracht des kürzlich veröffentlichten Podcasts von Herrn Somuncu betonen, dass wir für eine offene, anti-homophobe und gleichstellende Gesellschaft einstehen.

Auch andere Medienhäuser müssen und dürfen sich mit der Komplexität und dem Spannungsfeld von kritischen Äußerungen von Interviewgästen, Provokation, professionellem Journalismus, Meinungsfreiheit, Kunst und Satire auseinandersetzen. In einer Zeit, in der Journalismus gerne fälschlicherweise auch als Plattform für undemokratische, diskriminierende und ausgrenzende Meinungen verstanden wird, wollen wir klarstellen, dass wir die Grundsätze des Journalismus achten, jeden Tag dazu lernen und die Regeln des gesellschaftlichen Anstands und der Würde auch von allen bei uns tätigen und auftretenden Menschen erwarten.

Wir sind verantwortlich für Inhalte, die auf unseren Kanälen gezeigt werden, aber nicht für die Aussagen unserer Gäste. Wir zensieren nicht, wir wollen transparent und offen sein. Wir arbeiten journalistisch und sind immer noch Menschen. Die Aussagen von Serdar Somuncu hätten wir gründlicher einordnen und kommentieren müssen.