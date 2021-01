Sportler, Künstler, Wissenschaftler – Schachspieler Niclas Huschenbeth

/ Antonia Engelhardt / Niclas Huschenbeth beim Schach

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 28: Seine Geschichte erinnert ein bisschen an die von Beth Harmon, Star der Netflix-Serie „Das Damengambit“: Niclas Huschenbeth fängt mit 4 Jahren das Schachspielen an und spielt früh schon gegen Ältere. So lerne man am meisten, sagt sein Trainer. Mittlerweile ist er 28 und darf sich als „Großmeister“ bezeichnen. Über den höchsten Titel im Schach, aber auch über sein „Pendant“ Beth Harmon erzählt er in der Sportgondel.