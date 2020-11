Wegen Sotschi nach Pyeongchang – Para Athletin Anna Maria Rieder über ihre Skikarriere

/ Annkathrin Stich / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 22: 2014 hat sie erstmals bewusst die paralympischen Spiele in Sotschi mitbekommen – Vier Jahre später war sie in Pyeongchang selbst als Skifahrerin dabei. Anna Maria Rieder ist 20 Jahre alt und halbseitig gelähmt. Wieso sie fast mit dem Ski fahren aufgehört hätte und warum Legosteine zu ihrer Entwicklung als Kind beigetragen haben, erzählt sie in der Sportgondel.