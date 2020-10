Über die Faszination am Schmerz – Death Match Wrestler Alexander Bedranowsky

/ Adam Lehocky / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 19: Als ehemaliger Death Match Wrestler kennt sich Alexander Bedranowsky mit Schmerzen aus. Ob Stacheldraht, Rasierklingen oder Spritzen, sein Körper hat schon so einiges durchgemacht. Er war bei uns in der Sportgondel zu Gast und wurde diesmal zur Abwechslung mal nur mit Fragen durchlöchert. Er hat uns unter anderem erzählt, was vor einem Kampf in seinem Kopf vorgeht.

„Das wird heute passieren, das wird schlimm, das wird wehtun, das wird Konsequenzen haben und das ist halt so. Und jetzt geh ich raus und mach das.“

Für Alexander war Wrestling nicht nur das Adrenalin, sondern auch eine Kunstform mit der er sich ausdrücken konnte und ein Ventil um Erfahrungen aus seiner Jugend aufzuarbeiten.

In der neusten Folge der Sportgondel spricht er mit uns darüber, was einen dazu antreibt sich selbst Schmerzen zuzufügen, um andere zu unterhalten. Außerdem gewährt er uns einen Blick hinter die Kulissen und verrät uns wieviel beim Wrestling am Ende wirklich echt ist.