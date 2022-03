“Erster Schwung nach links”- Sehbehinderte Athlet:innen im Skirennsport

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden zweiten Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 62: Rot-blau-rot-blau-rot-blau zieht sich der Stangenwald über die Skipiste zum Lift. Die Strecke ist perfekt vorbereitet, der Schnee schön griffig. “3, 2, 1 und..” Stopp! Was ist aber, wenn diejenigen, die gleich möglichst schnell im Ziel ankommen wollen, die Tore gar nicht sehen können? Mit Sehbehinderung oder blind Ski fahren funktioniert – Wir haben das Nachwuchsteam der Para-Skisportler:innen begleitet. Wie das geht und was Motorradfahrschulen damit zu tun haben – das

„Man muss sich halt immer bisschen reindenken: Was könnte derjenige empfinden aufgrund seines Handicaps, was verändert sich da an den Voraussetzungen. Und, was hat er für Möglichkeiten, trotzdem möglichst schnell Ski zu fahren.“

Gerd Schönfelder, Ski-Rennfahrer