Sparen im Studium

Die Semesterferien rücken immer näher. Damit ihr jetzt in der Klausurenphase schonmal etwas Vorfreude schnuppern könnt, haben wir für euch die besten Spartipps zusammengestellt.

Sport

Beim zentralen Hochschulsport könnt ihr den angestauten Lernfrust abtrainieren und spart euch gleichzeitig das Geld fürs Gym. Für ein ganzes Semester zahlt ihr dabei gerade mal zwischen 7,50 Euro bis 30 Euro. Das Angebot geht von normalem Kraft- und Ausdauertraining, über Klettern und Schwimmen, bis hin zu Tauchkursen.

Falls ihr Sport lieber als Zuschauer verfolgt und gerne mal feiern geht, könnte die Student Hockey Night für euch interessant sein. Hier bekommt ihr für 10 Euro das Spielticket, ein Getränk und den anschließenden Clubeintritt.

Für Neugierige

An verregneten Tagen könnt ihr euch auf eine Entdeckertour in den vielen Musseen Münchens begegben. In viele kommt ihr als Student sogar für unter fünf Euro rein. Dazu zählen: Das Deutsche Museum, NS-Dokumetationszentrum, und das ägyptische Museum. Aber auch im BMW Museum, dem bayerischen Nationalmuseum und der Pinakothek der Moderne bekommt ihr Studentenrabatt. Oft lohnt es sich auf einen Sonntag mit dem Besuch zu warten – denn da zahlen alle in vielen staatlichen Museen oft nur einen Euro Eintritt.

Ihr wollt euch noch mehr in neue Themen stürzen? Wie wäre es dann mit einem Kurs oder Vortrag bei der Volkshochschule. Denn auch da bekommt ihr als Student 20 Prozent Rabatt.

Kultur

Mit Freunden abends raus gehen, sich schick machen, einfach mal abschalten können und das Geschehen der Bühne auf sich wirken lassen – bei vielen Theatern bekommt ihr Tickets zwischen sechs und 13 Euro. Dazu zählen: Das Residenztheater, die Philarmonie und die Kammerspiele.

Und selbst wenn eure Freunde keine Zeit haben, gibts eine Lösung: Im Gärtnerplatztheater könnt ihr ein Rundumsorglospaket kaufen. Da zahlt ihr 45 Euro und geht an drei Terminen mit anderen ins Theater. Nach der Vorstellung wartet noch eine Überraschung auf euch. Aber auch Instagram könnt ihr fündig werden: Auf der Seite der Fachschaft für Theaterwissenschaft, fstheaterwissenschaft, kann man sich unter den „Schau mal – Posts“ zu gemeinsamen Theaterbesuchen anmelden.

Shopping

Aber selbst beim Shopping könnt ihr euren Studentengeldbeutel schonen. In der Stadt bekommt ihr als Pädagogik- oder Architekturstudent im Idee Creativmarkt zum Beispiel Prozente abgezogen.

Beim Onlineshopping helfen Internetseiten wie Uniday, MyStipendium oder Studentenrabatt.com. Dort bekommt ihr Rabattcodes aller Kategorien – und damit ist wirklich alles von Eis.de bis hin zu Levis oder Apple mit drin. Um die Codes zu bekommen, müsst ihr euch nur einmal als Student verifizieren. Wenn ihr beim generellen Lebensunterhalt sparen wollt, hilft die Seite MyStipendium. Sie bietet alle Infos rund um Tarifvergleiche, Wohnen, Bafög, Jobs, Förderungen und Sparen.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Sparen!