Es lebe die Straßenmusik

/ Kristina Goronja / Bild: Roadstring Army

Was entsteht, wenn aus tiefsten Herzen geschriebene Texte, elektrische Gitarren, rohe Rockmusik und vier Kerle zusammengetrommelt werden? Auflösung: Es sind die Jungs der Band „Roadstring Army“ aus Ulm. Sänger Basti hat uns im Sound of Munich-Interview ein wenig von ihrer neuen Single und der Straßenmusik erzählt.

Angefangen haben die Jungs als Straßenmusiker. Einfach auf der Straße mit Instrumenten, Boxen und einem offenen Gitarrenkoffer voll mit Kleingeld zu stehen ist ihr Ursprung. Seit 2016 sind die vier auch auf YouTube aktiv, vorerst zu zweit. Drei Jahre später, also 2019 haben sie sich als Vierköpfige Band zusammengefunden und sind mittlerweile auch auf verschiedenen Bühnen zu sehen.

Die Straße wird zur Bühne

Auch wenn es auf richtigen Bühnen Bock macht zu performen, möchten die Jungs ihrer Straßenmusik-Kultur treu bleiben. Deswegen haben sie 2019 eine „Straßenmusik-Tour“ durch ganz Deutschland gemacht. Dadurch dass sie deutschlandweit Freunde haben, war es auch möglich bei ihnen eine Schlafmöglichkeit zu finden. Die Band hat sich nicht nur auf das Performen fokussiert, denn im Laufe ihrer außergewöhnlichen Tour, konnte die Band einiges an Geld sammeln und das hat einen ganz besonderen Zweck erfüllt: das Ersparte wurde an sämtliche Hilfsorganisationen der jeweiligen Städte gespendet.

Es ist offensichtlich, dass es zurzeit schwer ist mit dem Touren und Konzerten. Was ist dann mit der Straßenmusik? Frontsänger Basti erzählt uns im Interview, dass es letzten Sommer noch möglich war, ab und an draußen zu performen – jedoch steht auch das momentan wieder auf der Schippe. Doch die Rockband hat sich davon nicht unterkriegen lassen und postet regelmäßig neukomponierte Versionen ihrer eigenen Songs sowie Covers befreundeter Bands unter der Rubrik „Lockdown-Sessions“. Ziel ist es, weiterhin an der Musik dranzubleiben, so dass die Lust an der Musik auch in komplizierten Zeiten nicht verschwindet.

Auch bei der Single „Wild Man“, die 2020 entstanden ist, möchte die Band ein Gefühl von Gemeinschaft und Positivität verbreiten.

Neu anfangen

Egal was wir für welchen Job wir arbeiten oder wo wir arbeiten, egal welches Geschlecht wir daten und egal welche Kleidung wir anziehen: Die jungs werben in ihrem aktuellen Song “starting over” für Selbstverwirklichung. Aus toxischen, gesellschaftlichen Normen zu entfliehen ist ein komplizierter Schritt, doch die Vier möchten deshalb ihre Hörer:innen mit diesen Lied dazu bringen, sich nicht unterkriegen zu lassen, unabhängig davon, was andere urteilen.

