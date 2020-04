Sophia, Lea und Amelie: Wie hat Corona euren Auslandsaufenthalt versaut?

/ Maximilian Pichlmeier / Bildquelle: M94.5

Die Coronakrise hat auch die Uniwelt fest im Griff.

Für Sophia, Lea und Amelie lief deswegen nichts nach Plan:

Amelie musste ihr Auslandssemester in Vancouver frühzeitig abbrechen, Lea taumelte vom Spring Break in Las Vegas direkt in die Coronakrise und Sophia musste quer durch Panama reisen, ehe sie dann nur durch die Rückholaktion der Bundesregierung wieder heim nach Deutschland kommen konnte.

Im Gespräch mit dem StudiBrudi haben sie ihre Erfahrungen über Corona im Ausland geteilt.

