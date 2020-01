Robin, Wrestling und Studium – wie passt das zusammen?

/ Maximilian Pichlmeier

Robin Steinberg macht seinen Master in American History, Culture and Society und… er ist Wrestler, macht also Wrestling hier im Raum Bayern, so richtig, bei Veranstaltungen mit Publikum. Wrestling – der Sport von Dwayne The Rock Johnson oder vom Undertaker oder John Cena. „Robin Vega“, so nennt sich der 23-jährige Erdinger im Ring. Wr haben darüber gesprochen, was er an Wrestling liebt, wie der Sport zu seinem Studium passt und wie er mit Vorurteilen gegenüber seinem Sport steht.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden. Inhalt laden