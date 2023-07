Sommerlektüre

/ Luise Otto / Bild: Jaya Mirani





Das Literaturmagazin Fettgedruckt berichtet einmal im Monat druckfrisch über Bücher, Autor:innen und die internationale Literaturszene. In Interviews mit Menschen, die schreiben, verlegen und lesen, bekommt ihr einen Einblick in die Arbeit zwischen den Buchdeckeln. Und selbstverständlich erfahrt ihr alles über die wichtigsten Literaturpreise und aktuellen Debatten.

Die Moderatorin Dana Luttert startet in die Sendung mit einem Interview über das Studierendenmagazin Philtrat. Die beiden Chefredakteure Balthasar Zehetmair und Samuel Kopp sind dafür zu Gast. Annette Beyer hat den neuen Roman von Banana Yoshimoto mit dem Titel „Ein seltsamer Ort“ gelesen und berichtet darüber. Weiter geht es mit dem Buch “Tod im Wunderland” aus dem Jahre 1940 vom britischen Schriftsteller Nicholas Blake. Zum Schluss gibt Jonathan Heck noch eine Liebeserklärung an das Lesen ab.

Die Sendung ist noch bis zum 20.07.2023 verfügbar. Fettgedruckt läuft immer am zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr live auf M94.5 und am darauffolgenden Freitag um 13 Uhr in der Wiederholung.