Sommer, Sonne, Sportlichkeit!

/ Lars Willeitner / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!



Der Bewegungsmelder vom 29.06.2026

Darum geht es diese Woche:

BMW International Open Golf – was hat es mit diesem Turnier in München auf sich?

– was hat es mit diesem Turnier in München auf sich? Biathlon Training im Sommer – wie sich die Wintersportler:innen im Sommer fit halten!

– wie sich die Wintersportler:innen im Sommer fit halten! Hyrox Aufreger – Nicht jedem gefällt diese Trend-Sportart…

Moderation: Johanna Kopp

Redaktion: Paul Amthor, Stefan Hans, Mark Bruselnitskyi

RvD: Lars Willeitner

Sendeleitung: Lea Steglich

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.