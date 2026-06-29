Der Bewegungsmelder vom 29.06.2026
Sommer, Sonne, Sportlichkeit!
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche:
- BMW International Open Golf – was hat es mit diesem Turnier in München auf sich?
- Biathlon Training im Sommer – wie sich die Wintersportler:innen im Sommer fit halten!
- Hyrox Aufreger – Nicht jedem gefällt diese Trend-Sportart…
Moderation: Johanna Kopp
Redaktion: Paul Amthor, Stefan Hans, Mark Bruselnitskyi
RvD: Lars Willeitner
Sendeleitung: Lea Steglich
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.