Der Bewegungsmelder vom 29.06.2026

Sommer, Sonne, Sportlichkeit!

29. Juni 2026 / / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

Der Bewegungsmelder vom 29.06.2026

Darum geht es diese Woche:

  • BMW International Open Golf – was hat es mit diesem Turnier in München auf sich?
  • Biathlon Training im Sommer – wie sich die Wintersportler:innen im Sommer fit halten!
  • Hyrox Aufreger – Nicht jedem gefällt diese Trend-Sportart…

Moderation: Johanna Kopp

Redaktion: Paul Amthor, Stefan Hans, Mark Bruselnitskyi

RvD: Lars Willeitner

Sendeleitung: Lea Steglich

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.

#Biathlon #BMW #hyrox #M94.5 #München #Sommer #Sport

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