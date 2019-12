So ein Kas-Ai!

/ Moritz Batscheider und Antonia Engelhardt / Foto: Brigitte Waltl-Jensen, OK Vierschanzentournee

Das Auftaktspringen zur 68. Vierschanzentournee fühlt sich eher an wie ein Frühlingsspringen. Den 26. Frühling seiner Karriere verpassen wird allerdings Noriaki Kasai.

Der Japaner – der schon Skiflugweltmeister wurde, als ein Großteil des aktuellen Springerfeldes noch nicht einmal in der Lebensplanung ihrer Eltern auftauchten – wird zum ersten Mal seit einem Vierteljahrhundert nicht an einer Vierschanzentournee teilnehmen.

Wer soll’s denn dann richten?

In der Abwesenheit des Publikumslieblings wissen dennoch seine Landsleute zu überzeugen: Die Gebrüder Kobayashi (Vorjahressieger Ryoyu gilt auch dieses Jahr wieder als Topfavorit) zeigten sich bei der gestrigen Quali stark. Einigermaßen überraschend landete der Ältere, Junshiro, auf Platz zwei. Quali-Bester war Stefan Kraft, auf Platz drei (vor Ryoyu) fand sich der Deutsche Stephan Leyhe wieder.

Allgemein konnte das Deutsche Team ein Ausrufezeichen setzen, der bislang so schwache Markus Eisenbichler wurde fünfter, vor der deutschen (und oberstdorfer) Tournee-Hoffnung Karl Geiger auf Platz sechs.

Die deutschen Duelle im Überblick

Luca Roth vs. Antti Aalto (FIN)

Moritz Baer vs. Martin Hamann

Dimitriy Vassiliev (RUS) vs. Pius Paschke

Kilian Peier (SUI) vs. Constantin Schmid

Philipp Raimund vs. Karl Geiger

Daniel Andre Tande (NOR) vs. Markus Eisenbichler

Tilen Bartol (SLO) vs. Stephan Leyhe

Schluchzt in die Japan-Flagge und freut sich auf Frühlingsgefühle: Der M94.5-Liveticker ab 17:30 Uhr