Sightseeing ohne Schleppen – Gepäckaufbewahrung in Städten

Wenn mal wieder alle Schließfächer am Hauptbahnhof besetzt oder kaputt sind und ihr euer Gepäck oder andere schwere Taschen nicht den ganzen Tag mit euch rumschleppen wollt: Es gibt Alternativen. Neben den herkömmlichen Schließfächern der Deutschen Bahn, bieten auch zahlreiche Webseiten und Apps Orte für Gepäckaufbewahrung an – für ein paar Euro pro Tag und mit vorheriger Online-Reservierung.

Schließfachreservierung per App

Der Münchner Anbieter “Zeitlager.City” vermietet längerfristig Schließfächer in den unterschiedlichen Größen S, M, oder L – die Schließfächer gehen bis maximal 1m². Zudem gibt es für Skier ein extra Schließfach, das auch mehrere Monate gemietet werden kann. Die Mieter:innen haben innerhalb der gebuchten Mietzeit jederzeit Zugriff auf das Schließfach, ohne die Miete zu beenden.

Über die App “LuggageHero” kann das Gepäck unter anderem in zertifizierten Gepäckräumen von Münchner Hotels gelagert werden, für einen Euro die Stunde. Über eine digitale Karte werden Gepäckaufbewahrungsorte in der Nähe angezeigt, welche online reserviert werden. Dadurch wird den Kund:innen einen Gepäckschutz von bis zu 500$ und eine schnelle Abholung versichert.

“Bounce” kooperiert mit Restaurants und Geschäften, bei denen euer Gepäck für einen festgelegten Zeitslot in einem nur für Mitarbeiter zugänglichen Raum gelagert wird. Das Gepäck wird bei Abgabe mit einer Nummer versehen, mit der es nachher wieder abgeholt werden kann. Dabei kosten alle Gepäckstücke unabhängig von Größe gleich viel: Ob Handtasche oder Fahrrad – alles findet seinen Platz.

Verbreitung Weltweit

Die Nachfrage scheint hoch zu sein – die Anbieter verbreiten sich weltweit in vielen großen Städten, um Kund:innen kleine und kurzfristig online buchbare Lageroptionen zu bieten. Neben München sind die Apps in Deutschland bereits in Berlin, Frankfurt, Köln, Hamburg, Dortmund, Dresden und Hagen verfügbar. Lokale Unternehmen profitieren von der Kooperation mit den Anbietern und Reisende können problemlos Aktivitäten und Sightseeing ohne ihr Gepäck genießen.