WG-Suche in München: Mit diesen Tipps klappt es mit dem Zimmer

/ Heinrich Ueberall / Quelle: Shuttterstock / Dagmar Breu

Der Münchner Wohnungsmarkt ist hart, WG-Zimmer sind umkämpft. Wir haben deshalb bei WG-Bewohner:innen nachgefragt, auf welche Kriterien sie bei der Auswahl der Bewerber:innen achten und daraus fünf Tipps erstellt.

WGs sind meist die perfekte Lösung für junge Menschen, wenn sie für das Studium, die Ausbildung oder zum Beginn ihres Arbeitslebens in eine neue Stadt ziehen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Man teilt sich die meisten Kosten, findet schnell Anschluss und lernt viele neue Menschen kennen. Das macht sie bei jungen Menschen auch so beliebt.

Erfolgsaussichten auf WG-Zimmer gering

Auf ein freies WG-Zimmer kommen in München oft mehr als 80 Interessierte. Die Erfolgsaussichten auf ein WG-Zimmer sind daher schlecht. Und auch die meisten Tipps, die man im Internet findet, tragen meist nur Offensichtliches und Selbstverständliches zusammen. So wird geraten, offen, authentisch und freundlich zu sein, ernsthaftes Interesse zu zeigen oder die Rahmendaten der WG zu kennen. Es wird sogar geraten, man solle bei der Besichtigung gut riechen.

Umfrage unter Münchner WG-Bewohner:innen

Doch die meisten dieser Tipps sind nicht besonders hilfreich. Wir haben deshalb bei Münchner:innen, die in WGs wohnen, nachgefragt, auf was sie bei den WG-Castings am meisten achten. Dann haben wir die am häufigsten genannten ausgewählt und haben daraus fünf Tipps erstellt.

Quelle: Shutterstock / DGLimages

Fünf Tipps für die erfolgreiche WG-Suche

Wenn es mit dir passt und ihr euch gut versteht, kann es sein, dass die Bewohner:innen die anderen Besichtigungen absagen, weil sie mit dir bereits die passende Person gefunden haben. Natürlich hast du es nicht immer in der Hand, doch lohnt es sich, früh dran zu sein, deshalb Tipp 1: Versuche, die erste Person zu sein, die die Wohnung besichtigt.

Die Bewohner:innen wollen dich kennenlernen. Sie wollen wissen, mit wem sie später zusammenleben werden. Deshalb ist es wichtig, dass du von dir erzählst. Im besten Fall habt ihr ähnliche Interessen oder Hobbys. Das findet ihr aber nur heraus, wenn du auch den Bewohner:innen Fragen stellst. Deshalb Tipp 2: Das Gespräch soll sich zu keinem Interview entwickeln. Versuche, ein natürliches und stabiles Gespräch zu führen, in dem du von dir erzählst, aber auch Fragen an die Bewohner:innen stellst.

Die Bewohner:innen suchen die Person aus, mit der sie später zusammenwohnen und viel Zeit verbringen werden. In den meisten Fällen wollen sie auch gemeinsam Zeit verbringen, zusammen kochen, Ausflüge machen und ähnliches. Deshalb Tipp 3: Zeige, dass du Lust auf das WG-Leben und Interesse an den Bewohner:innen hast und nicht nur einen Platz zum Schlafen suchst.

In den meisten Fällen entscheiden die Bewohner:innen gemeinsam, wer neu einziehen darf. Wenn du dich mit nur einer Person perfekt verstehst, aber mit den anderen kaum sprichst, entscheidet sich die Mehrheit trotzdem gegen dich. Deshalb Tipp 4: Sprich mit allen Bewohner:innen und versuche, alle kennenzulernen und eine erste persönliche Beziehung aufzubauen.

Die Bewohner:innen wissen nicht, was du genau über sie denkst. Wenn dir die Wohnungsbesichtigung gefallen hat, kannst du das den Bewohner:innen mit einer kleinen Nachricht einige Stunden später mitteilen. So bleibst du in Erinnerung und die Bewohner:innen wissen, dass du weiterhin interessiert bist. Deshalb Tipp 5: Hat dir die Wohnungsbesichtigung gefallen? Dann gib den Bewohner:innen am Abend ein positives Feedback.

Entscheidung oft nach Gefühl

Auch mit diesen Tipps bleibt allerdings festzuhalten, dass jede WG anders ist und auf andere Kriterien achtet. Die Befragten benannten auch Aspekte wie den Lifestyle oder gemeinsame Interessen, die mit den Mitbewohner:innen ungefähr übereinstimmen sollten und die man nur schwer beeinflussen kann. Zudem gaben viele Befragte bei unserer Umfrage an, dass sie ihre Entscheidung zwischen den Bewerber:innen größtenteils nach Gefühl treffen. Deshalb braucht man bei der WG-Suche in München trotz der hier gegebenen Tipps vor allem eines: Glück.