Showdown in Lützerath

/ Janik Metzger / Bild: M94.5 / shutterstock / SH-Vector

Late Night 089: Das ist wie Jan Böhmermann, Stefan Raab & Harald Schmidt – nur halt im Radio. An jedem ersten Freitagabend im Monat um 20 Uhr hat die Goasmaß unter den Radiosendungen die Themen der Münchner Woche für euch am Start, gebündelt in eine knackige Stunde. Ob neue Uniskandale, Münchner Schickeriagschichten oder das Insta von Söders Tochter: Hier kriegt ihr auf die Ohren, was München bewegt.

Die erste Ausgabe von Late Night 089 im Jahre 2023 n. Chr. *wohoo , freude* ist eine wirksame Alternative zu Antidepressiva in der Winterdepression, vertraue uns! Denn unsere Moderatorin Anna de Riggi stellt uns den neuen Action-Film über die Räumung von Lützerath vor, ein fast (echter) Grünen-Politiker erklärt uns, warum die Grünen ein Problem mit Grün haben *verwirrt*. Und die beliebte Stau-Influencerin Pamela Reifen verrät uns ihr persönliches Time-Management in STehenden AUtos *großartig, revolutioniernd*. Genießt unsere Folge beim stehen im mittleren Ring!



Late Night 089 vom 13.1.2023

Late Night 089 könnt ihr jeden ersten Freitag im Monat auf M94.5 hören, die nächste Folge läuft am 03. Februar 2023. Schaltet ein!