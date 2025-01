Echte Vintage-Schätze zum fairen Preis

Secondhand-Geheimtipps in München

/ leilam / Bild: Canva / Emma Rahmani

Vintage Shops, Kilo-Stores, Flohmärkte – Thrifting ist spätestens seit dem Hype auf TikTok und Instagram der Trend schlechthin. Doch nicht alles, was Vintage aussieht, ist auch wirklich Secondhand. Oft landet ihr in überteuerten Läden, in denen auf “alt” gemachte Kleidung verkauft wird. Dabei geht es beim Secondhand-Shopping doch auch darum, nachhaltiger einzukaufen und echte Schätze zu finden, oder?

Keine Sorge, wir haben für euch die besten Secondhand-Stores in München rausgesucht, damit bei eurem nächsten Shopping Trip weder euer Geldbeutel noch euer Gewissen leiden muss.

1. Oxfam

Bei Oxfam gibt es abgesehen von preiswerter Vintage Kleidung auch eine große Auswahl an anderen Schätzen, beipsielsweise Bücher, Schmuck und CDs. In den Shops verkaufen ausschließlich Ehrenamtliche die gespendete Secondhand-Ware und nutzen das daraus gewonnene Geld für die Finanzierung des Oxfam Deutschland e.V., welcher sich gegen Armut, Unterdrückung und sozialer Ungleichheit in 80 Ländern einsetzt.

Und für den Fall, dass dein Kleiderschrank mal aus allen Nähten zu platzen droht, besteht auch die Möglichkeit deine Sachen an einen Oxfam Shop in deiner Nähe zu spenden und damit Gutes zu tun. Welcher Shop vielleicht ganz um die Ecke liegt, siehst du hier:

📍Nähe Marienplatz

📍München-Haidhausen

📍München Isarvorstadt

📍München-Maxvorstadt

📍München-Pasing

2. Weißer Rabe – NähWerk

Das NähWerk ist ein Mix aus einem Secondhand-Laden mit günstiger und trendiger Mode, einem Café und einer Schneiderei in einem. Hier ist also für jeden etwas dabei. In der Schneiderei wird nicht nur gespendete Kleidung geupsycelt, sondern sogar eigene hergestellt.

Da es sich beim NähWerk um einen Inklusionsbetrieb des weißen Raben handelt, erhalten hier Menschen mit Unterstützungsbedarf die Möglichkeit, aktiv am Arbeitsleben teilzunehmen. Hier werden also auch Menschen mit seelischen, geistigen oder körperlichen Behinderungen gefördert, welche auf der Suche nach einer festen Arbeitsstelle sind. Auch hier kannst du deine Kleider- und Stoffspenden abgeben, welche entweder zu Accessoires für den Laden angefertigt oder Teil der Second-Hand Sammlung werden.

Wenn du jetzt neugierig geworden bist, welche Unikate du im NähWerk oder im weißen Raben finden kannst, dann kannst du dich auf den Weg zu den folgenden Adressen machen.

📍Ludwigsvorstadt

📍Obersendling

📍Westend

3. Diakonia

Habt ihr Lust auf ein täglich wechselndes Angebot auf zwei Etagen? Dann ist das Diakonia Kaufhaus genau das Richtige für euch. Hier findet ihr beinahe alles, was das Herz begehrt von Möbeln, Kleidung, Bücher, Deko und vieles mehr. Die Diakonia GmbH stellt eine gemeinnützige Organisation dar, welche Menschen in komplexen Lebenssituationen unterstützt und ihnen dabei hilft, sich wieder in den Arbeitsalltag zu integrieren. Als Inklusionsbetrieb können sich Menschen hier weiter orientieren und qualifizieren.

Viel Auswahl und dabei etwas Gutes tun? Das geht im Diakonia Kaufhaus.

📍Moosach

4. Midnightbazar

Wer ein volles Programm aus Flohmarkt, vielfältigem Streetfood und Live-Musik mitten im Werksviertel möchte, ist beim Midnightbazar genau richtig. Der Nachtflohmarkt bietet eine riesige Auswahl an preiswerter Vintage Kleidung, ausgefallenem Schmuck und einer Menge anderer cooler Finds wie Bücher oder Einrichtungsgegenständen. Hier habt ihr die Möglichkeit coole neue Artists zu entdecken, neue kulinarische Köstlichkeiten zu probieren und ganz viele Secondhand-Schnäppchen mit nach Hause zu nehmen.

Wenn du also noch nach einem Plan für Abends suchst, ist der Midnightbazar perfekt für dich, denn hier kannst du bis 23:00 Uhr mit Musik in den Ohren ungestört stöbern.

Eine Übersicht über die nächsten Termine findest du hier:

📍Werksviertel

Vielleicht hast du jetzt ja schon den idealen Thrift-Day mit deinen Freunden geplant, jetzt heißt es nur noch Bargeld einpacken und los geht´s! Viel Erfolg beim Schnäppchenjagen!

Co-Autorin dieses Beitrages ist Elena Klingholz.