Wintermenschenmusik

/ Maria Krampfl / Bild: Sophie Hallberg

Umbrüche, Loslassen, und die Suche nach musikalischer Intimität im WG-Leben: Die Künstlerin und Song Slam-Gewinnerin Sophie Hallberg hat im letzten Jahr ihre Solokarriere gestartet und veröffentlicht demnächst ihre erste EP “Criminal”. Über deren Entstehungsgeschichte hat sie mit uns im Sound of Munich-Interview gesprochen.



Sophie Hallberg im Sound of Munich-Interview mit Robert Karopka

Musik schreiben hat für Sophie Hallberg immer etwas mit Abtauchen zu tun. Im November hat sie uns im Interview erzählt, dass sie ein Wintermensch ist und es liebt, in dunkle Welten einzutauchen. Kein Wunder, dass der Winter auch in der Musik für sie zugänglicher ist. Sommer dagegen bedeutet schnellere Rhythmen und Dur-Akkorde. Sophie versucht zwar manchmal, damit zu experimentieren, es liegt ihr aber wenig:

“Dann lasse ich die meistens außen vor und lasse sie wieder liegen, dann finde ich die traurigen und Moll-Akkorde wieder schöner” Sophie Hallberg im Sound of Munich-Interview

Für Sophie ist der Sommer eine Zeit, um schöne Dinge außerhalb der Musik zu machen, während die dunkle Winterzeit zu ihrer Schreibphase wird. Der kreative Prozess heißt für Sophie nämlich auch, sich abzukapseln und am Klavier zu verlieren. Das ist aber nicht immer einfach: Ihr Klavier steht in ihrer Münchner WG auf dem Gang. So wird es manchmal schwer, Intimität zu finden. Sobald ihre Mitbewohner:innen außer Haus sind, versucht Sophie, die Ruhe zum Schreiben und Spielen zu nutzen.

Sophie Hallberg (Bild: Jonas Heintschel)

Loslassen

Ob in Beziehungen oder im Ringen mit sich selbst: Das Thema der EP “Criminal” ist das Loslassen. Am 15. Februar hat Sophie Hallberg den Song Slam in der Milla gewonnen – bei dem sie das erste Mal alleine angetreten ist. Bevor sie ihre Solokarriere gestartet hat, war Sophie über zehn Jahre Teil eines Duos mit ihrer Schwester Lena. Jetzt hat sie angefangen, alleine aufzutreten und auf die Sicherheit zu verzichten, die sie und ihre Schwester sich gegenseitig geben konnten. Lieben und Loslassen – darum geht es nicht nur im Bezug auf Beziehungen, sondern auch im Umgang mit sich selbst. Der Titeltrack “Criminal” spricht darüber, dass man manchmal auch seine Selbstkritik und perfektionistischen Anforderungen an das eigene Schaffen loslassen muss.

“In Criminal geht’s eigentlich darum, dass man vielleicht so einer Art Perfektion hinterherjagt, die einen dabei hindert, irgendwie voranzukommen.” Sophie Hallberg im Sound of Munich-Interview

Das spiegelt sich auch in den Lyrics wieder:

“And I’m running circles here all day

And I’m still crawling back into these safe arms

Of my single cell again” Sophie Hallberg, “Criminal”

Das Ergebnis des Loslassens und Abtauchens sind soulige Balladen voller Melancholie und Introspektive, hinter denen am Ende aber eine bestärkende Selbstakzeptanz steht.

Weiterwachsen

Nach dem Loslassen kommt im besten Fall das Weiterwachsen, so auch bei Sophie Hallberg.

“Das tut total gut, zu merken: Ich muss da jetzt durch, und bin dann auch stolz auf mich, dass ich’s alleine hinbekomme.” Sophie Hallberg im Sound of Munich-Interview

Beweise für Sophies Weiterwachsen sind ihre Auftritte alleine und die erste Solo-EP, die bald erscheint. Als Graphikdesignerin hat sie die Artwork für die EP außerdem selbst gemacht. Neben der Veröffentlichung von “Criminal” sind bereits weitere Projekte in Planung: Am 17. Juni findet die EP Release Show in der Milla statt. Wer Sophies neue Musik dort live erleben will, kann hier die Tickets kaufen.