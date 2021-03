/ Antonia Grahmann / Bild: Erwin Aljukic

Als Seriendarsteller in Marienhof bekannt geworden, ist Erwin Aljukic zur Zeit in der Produktion Touch der Kammerspiele zu sehen. Im Interview spricht der Schauspieler mit Glasknochen über Inklusion am Theater, seinen eigenen Werdegang und was seine Unterschrift bei der Coming-out-Aktion #actout für ihn bedeutet.