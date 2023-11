Time to stay – Wir wollen bleiben!

/ Luise Otto / KastelKid

Die drei Münchner Samu, Phil und Salvador bilden zusammen die Band KastelKid. Die Musik der Gruppe ist eine Mischung aus Punkrock, Rock und Alternative. Im Interview hören wir Samu, den Sänger und Gitarristen von KastelKid.

Seit 2021 spielt die Band KastelKid mit Samuel Specker und Philipp Hucht. Salvador Verde Rodríguez kommt dazu, als die beiden nach München ziehen. Nachdem die drei zwischen 2021 und 2022 sechs Songs veröffentlicht haben, war es in der jüngeren Vergangenheit ruhiger um KastelKid geworden. Am 15. Dezember soll jetzt die neue Single “So Quiet” als Antwort auf den bisher meistgehörtesten Song “So High” rauskommen. Dazu kommt zusätzlich ein ganzes Album mit dem Namen Time to stay raus.

Über sich und die neue Single von KastelKid, spricht Samu im Interview mit Luise Otto.