Interview mit Josh Island – Seine Tour, seine Anfänge, seine Musik

Josh Island ist ein aufstrebender Musiker, der mit seiner soften, wandelbaren Stimme und seinen gefühlvollen, poppigen Texten die Herzen seiner Zuhörer:innen erobert. Der niederländische Luxemburger war gerade mit seinem Debütalbum “In My Head” auf großer Deutschlandtour. Wieso sein Klavierspieler auch Zeitgleich Bass gespielt hat, welche Sprachen so in Luxemburg gesprochen werden und wie schön Hasnbergl ist erfahrt ihr in unserem Interview mit Josh Island!