Running for the Best: Das Finale

/ Gabriel Hengl / Bild: Running for the best

Nachdem im November die Finalist:innen für den diesjährigen Running for the Best Bandcontest gewählt wurden, ist es an der Zeit die Sieger:in zu bestimmen.

Schon sein 1991 gibt es die Band Competition „Running for the Best“ in München. Der städtische Kreisjugendring organisiert das Event, um speziell jungen Bands eine Bühne zu geben. Auch zu Corona-Zeiten gab es im November letzen Jahres ein Voting, um die Finalist:innen zu bestimmen.

Flyer: Running for the Best

Dieses Jahr ist die junge Rock-Band Falschgeld, die Neue Deutsche Welle Elemente mit interessanten Rhythmen und Harmonien kombinieren, im Rennen. Außerdem brillieren die Indie-Rocker:innen von The Basement mit virtuosem Gesang. Das Indie Trio Twiceasmad bringt einen erfrischenden Mix aus Indie und Punkrock und die Hardrock Gruppe As It Rains bietet fetzige Hardrock-Riffs und wilde Drum-Passagen. Allesamt stammen aus München und Umgebung.

Neben den Bands ist auch eine Jury von Expert:innen aus der Musikbranche dabei. Das Event findet im Rahmen des Kultursommers Ismaning auf einer Open-Air Bühne statt.

Bild: Privat / Twiceasmad

Nach so langer Konzert Pause ist es längst überfällig wieder aktiv am Kulturleben in München teilzunehmen. Am effektivsten, indem ihr selbst mitentscheidet. Die Zuschauer:innen sind nämlich – wie üblich – an der Abstimmung beteiligt.

Bild: Privat / As it Rains

Wenn ihr live mit dabei sein wollt, müsst ihr euch sputen, da hierfür nur 100 Tickets verfügbar sind. Es wird aber auch separat ein Live-Stream angeboten.

Das Ganze findet am Donnerstag, den 29.07., ab 19:00 Uhr statt. Also seid in der Seidl-Mühle, Mühlenstraße 15 in Ismaning, dabei und lasst euch diese seltene Gelegenheit nicht nehmen, auf eure lokale Musikszene Einfluss zu nehmen!

Weitere Infos zum Event und Livestram findet ihr unter www.runningforthebest.de