Die digitale Band Competition

„Running for the Best“

Seit 1991 findet die Band Competition „Running for the Best“ in München statt. Hier kommen jährlich junge Künstler:innen aus München und Umgebung zusammen, um zu klären, wer das Publikum am meisten überzeugen kann. Dieses Jahr muss besagtes Publikum leider zuhause bleiben, doch die Bands kriegt man trotzdem zu hören!

Verschwitzte Körper, klebrige Böden und Fan-Gegröhle, wie bei einem waschechten Live-Auftritt gab es dieses Jahr leider nicht, doch aufgetreten wurde dennoch. Die Bands haben im Oktober Corona konforme Live-Auftritte ohne Publikum gegeben. Die Auftritte wurden aufgenommen und sind unter www.runningforthebest.de zu finden.

Die Videos ersetzen natürlich keinen waschechten Live-Auftritt , der vielfältige musikalische Input ist in dieser trostlosen Zeit dennoch mehr als willkommen. Denn was lenkt besser von einer globalen Pandemie ab, als Musik? Richtig: Musik von lokalen Künstlern aus vielen verschiedenen Genres. Von lautem Hardrock, über chilligen Jazz, hin zu trippy HipHop, ist echt alles vertreten.

Der grundlegende Gedanke des „Running for the Best“ ist schon immer, dass kleinen Bands eine Bühne geboten werden soll, auf der sie sich ausprobieren und weiterentwickeln können. Dieser Grundgedanke ist bei der Digitalisierung des Wettbewerbs nicht verloren gegangen.

Die Vorrunde geht los!

Heute beginnt die Vorrunde, in der sich die acht Bands vor der Jury behaupten müssen. Die Jury setzt sich wie immer aus ausgewählten Musikexpert:innen, wie dem Musikbeauftragten für Oberbayern Matthias Fischer und euch zusammen. Auf www.runningforthebest.de könnt ihr noch bis zum 04. Dezember über eure Favoriten abstimmen. Die vier besten Bands treten dann im Januar im Finale gegeneinander an.