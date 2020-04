Konzertfeeling zu Hause

/ Ines Winninger und Alicia Fresno Vazquez / Copyright: Ines Winninger

Konzertbesuche bei Lieblingskünstler*innen sind aktuell unmöglich und auch die Festivalsaison ist aufgrund der COVID-19-Pandemie restlos abgesagt worden. Doch das Angebot auf Videoplattformen ist groß, um zumindest ein bisschen Konzertluft in die eigenen vier Wände zu bringen.

Spenden mit den Foo Fighters

Die Foo Fighters haben ihr legendäres Konzert aus dem Hyde Park in London bei YouTube hochgeladen. Die Band ist damit Teil der Aktion des Labels We Are Hear und Roland, einer Produktionsfirma für elektrische Instrumente. Mit ihrem eineinhalbstündigen Konzert wollen die Amerikaner rund um Dave Grohl nicht nur den Alltag in der Isolation versüßen, sondern auch Spenden für jene Menschen in der Musikindustrie sammeln, die von der Pandemie besonders stark betroffen sind – wie Tontechniker oder Roadies. So können Klassiker wie Times like these und das Cover von We Will Rock You mit Queen in den Konzertversionen zu Hause genossen werden – und das für einen guten Zweck.

Festival-Vibes mit Bilderbuch

2019 tourte die Wiener Band Bilderbuch mit ihren zwei neuen Alben Mea Culpa und Vernissage my Heart durch Deutschland und Österreich. Auch bei manchen Festivals haben sie Halt gemacht: Eine Stunde vollgepackt mit neuen Songs und alten Hits gaben die vier Musiker beim Southside Festival zum Besten. Dieses Konzert kann bei YouTube in voller Länge im Wohnzimmer gehört werden. Und wer beim Southside ganz hinten stand, kann die Tanzmoves von Frontmann Maurice Ernst jetzt so richtig bewundern.

Metal mit Metallica

Im Mai 2015 konnte im Olympiapark in München den ganzen Abend lang den massiven Gitarrenriffs der Kult-Band Metallica gelauscht werden. Auf der Setlist waren Songs von allen Alben der Rockgrößen. Das Konzert war damals Teil des Rockfestivals RockAvaria, welches so viele Rock- und Alternnativebands wie schon lange nicht mehr auf eine Bühne brachte. Mit dieser Aufnahme auf YouTube ist es fast so, als wäre man live bei dem Konzert der amerikanischen Metalband dabei.