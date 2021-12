“Über Umwege in den Profisport” – Folge 2 mit Robin Ungerath

/ David Schmidhuber / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden zweiten Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 59: Fußballer Robin Ungerath hat einen Weg hinter sich, der bemerkenswert ist, vor allem in den letzten Jahren. 2017 spielte er noch in der achtklassigen Kreisliga bei seinem Heimatklub, bevor er zum SV 1880 Wasserburg wechselt. Ein großer Schritt und nicht einfach zu Beginn:

„Dann war ich ein paar Mal im Training, des war natürlich am Anfang Katastrophe, weil ich wollte mich natürlich zeigen, wollte natürlich auch 100 Prozent geben […]. Und nicht negativ auffallen. Das hab ich aber auf jeden Fall geschafft, in den ersten Spielen negativ aufzufallen.“ Robin Ungerath, Fußballer

Das ist aber schon bald kein Thema mehr, Ungerath gewöhnt sich schnell an das neue Niveau. Seit dieser Saison geht er in der höchsten Amateurspielklasse, der Regionalliga, auf Torejagd. In der nächsten Spielzeit wird es dann womöglich schon eine Liga höher sein. Denn Robin Ungerath zeigt schon in seiner ersten Regionalligasaison seine Qualitäten, hat in 22 Spielen 14 Tore erzielt. Wie sein Weg durch den deutschen Amateurbereich verlaufen ist, woran er in den letzten Jahren viel arbeiten musste und gearbeitet hat und warum er ausgerechnet Fan des VFB Stuttgart ist, hat er in der zweiten Folge unserer Serie “Über Umwege in den Profisport” erzählt.